Арктический воздух принесет морозы и снег в Украину на Новый год - Гидрометцентр
Киев • УНН
1 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, морозы и небольшой снег на западе, востоке и северо-востоке. В Киеве и области прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха -10°...-8°.
В четверг, 1 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в первый день Нового года нас ожидает настоящая зимняя погода, которую обусловит арктический воздух, продолжающий поступать с севера. Поэтому будет морозно, к тому же, на западе и на востоке и северо-востоке Украины будет выпадать небольшой снег.
На дорогах местами будет образовываться гололедица. Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то днем в пределах 6..11° мороза; на юге страны и в большинстве западных областей в дневные часы 1-6° мороза
В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -10°...-8°.
