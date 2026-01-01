Арктический воздух принесет морозы и снег в Украину на Новый год - Гидрометцентр

$42.390.17
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 22771 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 27089 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 18921 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 20597 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 20061 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 20323 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 23241 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20265 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17891 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16211 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 22771 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 25282 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 70100 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 70077 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 63652 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 2928 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 3750 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 25282 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 13537 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 20755 просмотра
The New York Times

Арктический воздух принесет морозы и снег в Украину на Новый год - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 20 просмотра

1 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, морозы и небольшой снег на западе, востоке и северо-востоке. В Киеве и области прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха -10°...-8°.

Арктический воздух принесет морозы и снег в Украину на Новый год - Гидрометцентр

В четверг, 1 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в первый день Нового года нас ожидает настоящая зимняя погода, которую обусловит арктический воздух, продолжающий поступать с севера. Поэтому будет морозно, к тому же, на западе и на востоке и северо-востоке Украины будет выпадать небольшой снег.

На дорогах местами будет образовываться гололедица. Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то днем в пределах 6..11° мороза; на юге страны и в большинстве западных областей в дневные часы 1-6° мороза

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -10°...-8°.

Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия31.12.25, 12:05 • 17891 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина