Арктический воздух принесет морозы и снег в Украину на Новый год - Гидрометцентр

В четверг, 1 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в первый день Нового года нас ожидает настоящая зимняя погода, которую обусловит арктический воздух, продолжающий поступать с севера. Поэтому будет морозно, к тому же, на западе и на востоке и северо-востоке Украины будет выпадать небольшой снег.

На дорогах местами будет образовываться гололедица. Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то днем в пределах 6..11° мороза; на юге страны и в большинстве западных областей в дневные часы 1-6° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -10°...-8°.

