Археологи припускають, що знайшли залишки палацу онука Чингісхана

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Деякі історичні джерела згадують про палац і літню столицю Ільханату в регіоні, проте не вказують точне місце розташування. Археологи вважають, що виявили місце ханського палацу в провінції Ван на сході Туреччини.

Команда, яка проводила розкопки, повідомила, що палац "пограбований та сильно пошкоджений". Попри це, знайшли залишки глазурованої черепиці, цегли, триколірного глазурованого керамічного посуду та порцеляни. Як зазначає учасник групи розкопок Мунхтулга Рінчінхорол, важливою знахідкою є те, що на деяких дахових черепицях є символи, схожі "s".

"Відомі як свастика або тамга, вони є одним із символів влади монгольських ханів", - пояснив він і додав, що виявлені символи є основною причиною того, що вони вважають, що палац належав Хулагу-хану.

Утім інші експерти, яких опитав Live Science, зазначають, що потрібна додаткова інформація, перш ніж стверджувати, що знайдені залишки споруди справді належали онуку Чингісхана.

"Чи є це палац Хюлегю, описаний Кіракосом (вірменський історик 13-го століття - ред.), ще належить з’ясувати. Я, звичайно, не виключаю цього, але жадібно чекаю додаткової інформації", - зазначив Майкл Хоуп з Університету Йонсей в Південній Кореї.

Довідка

Хулагу-хан (1217 - 1265) — монгольський полководець, який очолював військові експедиції на Близькому Сході. Відомий тим, що у 1258 році пограбував Багдад, релігійну та культурну столицю ісламу того часу. Батько Хулагу-хана був четвертим сином засновника Монгольської імперії Чингісхана.

Після розпаду Монгольської імперії в 1259 році Хулагу-хан став правителем Ільханату, монгольської держави, що включала більшу частину сучасного Ірану, Іраку та Туреччини.

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