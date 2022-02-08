У Туреччині археологи виявили унікальну мозаїку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У місті Германікея, Туреччина, археологи знайшли 1500-річну мозаїку. На знахідці зображені три жінки, які танцюють під музику. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.
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Як зазначається, на мозаїці зображено банкет перед полюванням.
“Раніше ми знайшли мозаїку, що складається з двох панелей та зображує сцени полювання в Німеччині у 2015 році. Нещодавно виявлена мозаїка насправді є продовженням мозаїки, виявленої у 2015 році. Ми думаємо, що вона зображує бенкет просто неба, ймовірно, влаштований перед полюванням”, — розповіли вчені.
У центрі мозаїки зображені дві пари, що сидять разом. Поки три жінки танцюють під музику, двоє чоловіків щось розповідають. Також на мозаїці можна побачити хлопчика, який підіймається на фігове дерево.
Нагадаємо
У Нідерландах археологи знайшли тарілку часів Стародавньої Римської імперії.
Archaeologists find 1500-year-old mosaic portraying pre-hunt open-air banquet in Turkey's ancient city of Germaniciahttps://t.co/8rxP7x5gGh— DAILY SABAH (@DailySabah) January 31, 2022