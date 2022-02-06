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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59744 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Нідерландах археологи знайшли тарілку часів Стародавньої Римської імперії

У Нідерландах археологи знайшли тарілку часів Стародавньої Римської імперії

Київ • УНН

 • 29246 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Нідерландах археолог Пепійн Ван де Гір з командою відкопали у найстарішому місті країни Неймегені чашу без жодних сколів та тріщин. Про це повідомляє УНН з посиланням на My Modern Met.

Деталі

Дослідники з’ясували, що знахідка римська та, ймовірно, була виготовлена в Німеччині чи Італії. Тарілка має ребристу текстуру та насичений синій колір.

“Такий посуд готували, даючи розплавленому склу охолонути та затвердіти над формою. Візерунок смуг був намальований, коли скляна суміш була ще рідкою. Оксид металу викликає синій колір”, — розповів Ван де Гір.

Також вченим вдалось знайти й інші речі часів Римської імперії — колодязі, коштовності, предмети побуту та поховання.

Нагадаємо 

У Луцьку на території колишньої історичної садиби археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів.

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