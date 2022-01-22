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У Луцьку на території колишньої історичної садиби археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів

У Луцьку на території колишньої історичної садиби археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів

Київ • УНН

 • 29165 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Луцьку, на території знесеної у квітні 2021 року історичної садиби археологи знайшли фрагменти керамічного посуду, ймовірно, скіфського періоду. Про це у Facebook розповів учасник Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, науковий співробітник Охоронної археологічної служби Віктор Баюк, повідомляє УНН.

Деталі

В останні дні 2021 року Волинська археологічна експедиція Охоронної археологічної служби України провела наукову експертизу в центральній частині Луцька по вулиці Ярощука, 12.

Раніше на цій території розміщувалася садиба періоду Волинського воєводства, знесена у квітні 2021 року.

Під час розкопок дослідники виявили матеріали ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часу, зокрема, керамічний посуд.

“Справжнім відкриттям стали фрагменти кераміки ранньозалізного часу, майстерно реставровані до цілих форм колегою Олексієм Войтюком. Знахідки імовірно належать скіфського періоду, що датується серединою І тисячоліття до нашої ери”, — розповів Баюк.

Знайдений посуд — побутовий, знаків, що могли б теоретично вказувати на культове призначення, немає. А люди, які ним користувалися, ймовірно, жили приблизно за 2400 років до будівництва садиби.

Знахідки підтверджують заселення первісного вододільного пагорба між Стиром та Сапалаївкою, а також необхідність археологічного супроводу робіт у межах історичного ядра міста Луцька.

Додамо

Будівлю на вулиці Ярощука, 12, у Луцьку, яка перебувала у приватній власності, пропонували віднести до об’єктів культурної спадщини, проте це так і не вдалося зробити, будинок знесли навесні 2021 року.

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