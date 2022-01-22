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В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен

В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен

Киев • УНН

 • 29158 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Луцке, на территории снесенной в апреле 2021 года исторической усадьбы археологи нашли фрагменты керамической посуды, вероятно, скифского периода. Об этом в Facebook рассказал участник Волынской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины, научный сотрудник Охранной археологической службы Виктор Баюк, сообщает УНН.

Детали

В последние дни 2021 года Волынская археологическая экспедиция Охранной археологической службы Украины провела научную экспертизу в центральной части Луцка по улице Ярощука, 12.

Ранее на этой территории находилась усадьба периода Волынского воеводства, снесена в апреле 2021 года.

Во время раскопок исследователи обнаружили материалы раннемодерного, позднесредневекового и древнерусского времени, в частности, керамическую посуду.

“Настоящим открытием стали фрагменты керамики раннежелезного времени, искусно реставрированы до целых форм коллегой Алексеем Войтюком. Находки предположительно принадлежат скифскому периоду, датируемому серединой и тысячелетием до нашей эры", - рассказал Баюк.

Найдена посуда — бытовая, знаков, которые могли бы теоретически указывать на культовое назначение, нет. А люди, которые им пользовались, вероятно, жили примерно за 2400 лет до строительства усадьбы.

Находки подтверждают заселение первоначального водораздельного холма между Стиром и Сапалаивкой, а также необходимость археологического сопровождения работ в пределах исторического ядра города Луцка.

Добавим

Здание на улице Ярощука, 12, в Луцке, которое находилась в частной собственности, предлагали отнести к объектам культурного наследия, однако это так и не удалось сделать, дом снесли весной 2021 года.

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