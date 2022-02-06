В Нидерландах археологи нашли тарелку времен Древней Римской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Нидерландах археолог Пепийн Ван де Гир с командой откопали в старейшем городе страны Неймегене чашу без сколов и трещин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на My Modern Met.
Детали
Исследователи выяснили, что находка римская и, вероятно, была изготовлена в Германии или Италии. Тарелка имеет ребристую текстуру и насыщенный синий цвет.
“Такую посуду готовили, давая расплавленному стеклу остыть и затвердеть над формой. Узор полос был нарисован, когда стеклянная смесь была еще жидкой. Оксид металла вызывает синий цвет”, — рассказал Ван де Гир.
Также ученым удалось найти и другие вещи времен Римской империи-колодцы, драгоценности, предметы быта и захоронения.
Напомним
В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен.