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15 марта, 19:03 • 105614 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140735 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121806 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115436 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103962 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101043 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91330 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Нидерландах археологи нашли тарелку времен Древней Римской империи

В Нидерландах археологи нашли тарелку времен Древней Римской империи

Киев • УНН

 • 29241 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Нидерландах археолог Пепийн Ван де Гир с командой откопали в старейшем городе страны Неймегене чашу без сколов и трещин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на My Modern Met.

Детали

Исследователи выяснили, что находка римская и, вероятно, была изготовлена в Германии или Италии. Тарелка имеет ребристую текстуру и насыщенный синий цвет.

“Такую посуду готовили, давая расплавленному стеклу остыть и затвердеть над формой. Узор полос был нарисован, когда стеклянная смесь была еще жидкой. Оксид металла вызывает синий цвет”, — рассказал Ван де Гир.

Также ученым удалось найти и другие вещи времен Римской империи-колодцы, драгоценности, предметы быта и захоронения.

Напомним

В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен.

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