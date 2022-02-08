В Турции археологи обнаружили уникальную мозаику
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В городе Германикея, Турция, археологи нашли 1500-летнюю мозаику. На находке изображены три женщины, которые танцуют под музыку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Детали
Как отмечается, на мозаике изображен банкет перед охотой.
“Ранее мы нашли мозаику, состоящую из двух панелей и изображает сцены охоты в Германии в 2015 году. Недавно обнаруженная мозаика на самом деле является продолжением мозаики, обнаруженной в 2015 году. Мы думаем, что она изображает пир под открытым небом, вероятно, устроенный перед охотой”, — рассказали ученые.
В центре мозаики изображены две пары, сидящие вместе. Пока три женщины танцуют под музыку, двое мужчин что-то рассказывают. Также на мозаике можно увидеть мальчика, который взбирается на фиговое дерево.
Напомним
В Нидерландах археологи нашли тарелку времен Древней Римской империи.
Archaeologists find 1500-year-old mosaic portraying pre-hunt open-air banquet in Turkey's ancient city of Germaniciahttps://t.Co/8rxP7x5gGh— DAILY SABAH (@DailySabah)January 31, 2022