Археологи предполагают, что нашли остатки дворца внука Чингисхана

Детали

Некоторые исторические источники упоминают о дворце и летней столице Ильханата в регионе, однако не указывают точное месторасположение. Археологи полагают, что обнаружили место ханского дворца в провинции Ван на востоке Турции.

Команда, проводившая раскопки, сообщила, что дворец "ограблен и сильно поврежден". Несмотря на это, нашли остатки глазурованной черепицы, кирпича, трехцветной глазурованной керамической посуды и фарфора. Как отмечает участник группы раскопок Мунхтулга Ринчинхорол, важной находкой является то, что на некоторых черепицах с крыш есть символы, похожие на "s".

"Известные как свастика или тамга, они являются одним из символов власти монгольских ханов", – обьяснил он и добавил, что обнаруженные символы являются основной причиной того, что они считают, что дворец принадлежал Хулагу-хану.

Впрочем, другие эксперты, которых опросил Live Science, отмечают, что нужна дополнительная информация, прежде чем утверждать, что найденные остатки сооружения действительно принадлежали внуку Чингисхана.

"Является ли это дворцом Хюлегю, описанный Киракосом (армянский историк 13-го века - ред.), еще предстоит выяснить. Я, конечно, не исключаю этого, но жадно жду дополнительной информации", — отметил Майкл Хоуп из Университета Йонсей в Южной Корее.

Справка

Хулагу-хан (1217 – 1265) — монгольский полководец, возглавлявший военные экспедиции на Ближнем Востоке. Известен тем, что в 1258 году ограбил Багдад, религиозную и культурную столицу ислама того времени. Отец Хулагу-хана был четвертым сыном основателя Монгольской империи Чингисхана.

После распада Монгольской империи в 1259 году Хулагу-хан стал правителем Ильханата, монгольского государства, включавшего большую часть современного Ирана, Ирака и Турции.

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