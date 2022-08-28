Арестович: народ Латвії має почати жити з думкою, що війна обов'язково буде

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"Латвія має нарешті зрозуміти – війна обов'язково буде! Тому робляться грубі помилки і в політиці, і в державному управлінні, і у військовій складовій, виходячи з того, що "війни точно не буде". Натомість ви повинні керуватися тим, що "війна обов'язково буде", і це найкращий спосіб гарантувати, що війна не прийде до вас. Я завжди казав, що офіцер, який не вірить, що війна розпочнеться, не може продовжувати службу, він має піти у відставку. Вся побудова державного управління має вестися, виходячи з того, що "війна обов'язково буде". З цією думкою мають жити усі сусіди росії", - йдеться в повідомленні.

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За словами Арестовича, російська армія продовжує використовувати спосіб ведення війни Червоної Армії. Він описав можливий варіант розвитку подій.

"Як поведуться росіяни? Насамперед вони спробують атакувати основні точки ухвалення рішень усіма доступними засобами — ракетами, авіаударами чи групами диверсантів. Незабаром після цього буде масоване сухопутне вторгнення. До того, як основні сили противника досягнуть Риги, буде використано не менш важливий військово-психологічний засіб впливу — повністю відкритий і масований вертолітний десант, який намагаються висадитися на центральних площах Риги, проводячи різні диверсії та намагаючись зайняти урядові будівлі", - додав чиновник.

За його словами, навіть якби росія вторглася до Латвії, її основні удари були б спрямовані проти аеродромів, морських портів та залізничних вузлів, тому що, на відміну від збройних сил інших країн, російська армія дуже погано оснащена для постачання, до того ж якщо постачання здійснюється автомобілями, воно стає ще слабшим.

Арестович пояснює, що на відміну від Латвії Україна вже мала восьмирічний бойовий досвід проти російських агресорів, що зменшило початковий шок від такої російської акції в українському суспільстві. У Латвії такого досвіду немає, тому подолати психологічну реакцію суспільства на агресію може бути складніше.