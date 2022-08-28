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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Арестович: народ Латвии должен начать жить с мыслью, что война обязательно будет

Киев • УНН

 • 393830 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Советник офиса Президента Украины в интервью порталу sargs.lv заявил, что Латвия будет воевать с россией, передает УНН.

Арестович: народ Латвии должен начать жить с мыслью, что война обязательно будет

Цитата

"Латвия должна наконец понять – война обязательно будет! Поэтому совершаются грубые ошибки и в политике, и в государственном управлении, и в военной составляющей, исходя из того, что "войны точно не будет". Вместо этого вы должны руководствоваться тем, что "война обязательно будет", и это лучший способ гарантировать, что война не придет к вам. Я всегда говорил, что офицер, не верящий, что война начнется, не может продолжать службу, он должен уйти в отставку. Все построение государственного управления должно вестись исходя из того, что "война обязательно будет". С этим мнением должны жить все соседи россии", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Арестовича, русская армия продолжает использовать способ ведения войны Красной Армии. Он обрисовал вероятный вариант развития событий.

"Как поведутся россияне? В первую очередь они попытаются атаковать основные точки принятия решений всеми доступными средствами — ракетами, авиаударами или группами диверсантов. Вскоре после этого будет массированое сухопутное вторжение. До того, как основные силы противника достигнут Риги, будет использовано не менее важное военно-психологическое средство воздействия — полностью открытый и массированный вертолетный десант, пытающийся высадиться на центральных площадях Риги, проводя различные диверсии и пытаясь занять правительственные здания", - добавил чиновник.

По его словам, даже если бы россия вторглась в Латвию, ее основные удары были бы направлены против аэродромов, морских портов и железнодорожных узлов, потому что, в отличие от вооруженных сил других стран, российская армия очень плохо оснащена для снабжения, к тому же если снабжение осуществляется автомобилями, оно становится еще слабее.

Арестович объясняет, что в отличие от Латвии у Украины уже был восьмилетний боевой опыт против российских агрессоров, что уменьшило первоначальный шок от такой российской акции в украинском обществе. У Латвии такого опыта нет, поэтому преодолеть психологическую реакцию общества на агрессию может быть сложнее.

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