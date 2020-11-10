"Арену Львів" можуть віддати під шпиталь для хворих на COVID-19 - ОДА

"Доручення (щодо розгортання мобільних госпіталів - ред.) дано для всіх територій держави, тому ми розглядаємо. Ми розглядаємо спроткомплекси, і "Арену Львів" також", - сказав Чемерис.

Він також повідомив, що в області триває робота щодо розширення ліжкової мережі у медзакладах. На базі Львівського протитуберкульозного диспансеру Центр легеневого здоров’я розгорне додаткових 300 ліжок.

"Першочергово потрібно подбати про кисневу мережу... Ми плануємо, що на повну потужність установа зможе запрацювати за півтора місяця", - зазначив Чемерис.

Додаткових 100 місць для лікування інфікованих пацієнтів планують також облаштувати у Ново-Роздільській міській лікарні.

Загалом, йдеться про збільшення в межах області ліжкової мережі на 50% від наявної.

"Зараз ліжковий фонд у ковідних лікарнях налічує 3375 місць, що становить 30% ліжкової мережі області. Відтак, іще більше двох тисяч додаткових ліжкомісць має з’явитись у різних лікарнях області", - уточнив Чемерис.

Де саме збільшуватимуть ліжковий фонд, визначать за результатними аналізу по кожній із потенційних установ. До уваги братимуть наявність кадрового потенціалу, кисневої мережі, густоту населення.

Зараз у лікарнях області є понад 1600 кисневих точок і майже 480 кисневих концентраторів достатньої потужності.

Окрім того, зараз формується кадровий резерв, аби за потреби діяти по ситуації. В тих 22-ох закладах охорони здоров’я, які працюють із "ковідом", медиків вистачає, однак погіршення епідситуації може викликати потребу у більшій кількості лікарів.

"Мусимо бути готові до різних варіантів розвитку ситуації, тому розглядаємо можливість залучення тих лікарів, які зараз із коронавірусом не працюють. Не виключено, що будемо задіювати інтернів та студентів старших курсів", - зазначив Чемерис.

Роботу інтернів куруватимуть досвідчені фахівці, які мають на це право. Кількість додатково залучених лікарів до лікування пацієнтів із коронавірусом залежатиме від розвитку епідситуації.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, і показник вже перевищив 10 тисяч за добу.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.