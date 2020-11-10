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"Арену Львов" могут отдать под госпиталь для больных COVID-19 - ОГА

"Арену Львов" могут отдать под госпиталь для больных COVID-19 - ОГА

Киев  •  УНН

 • 17319 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стадион "Арена Львов" во Львове могут использовать как мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге во вторник, 10 ноября, сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает УНН.

"Поручение (по развертыванию мобильных госпиталей - ред.) дано для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем. Мы рассматриваем спроткомплексы, и "Арену Львов" также", - сказал Чемерис.

Он также сообщил, что в области продолжается работа по расширению коечной сети в медучреждениях. На базе Львовского противотуберкулезного диспансера Центр легочного здоровья развернет дополнительных 300 коек.

"В первую очередь нужно позаботиться о кислородной сети... Мы планируем, что на полную мощность учреждение сможет заработать за полтора месяца", - отметил Чемерис.

Дополнительных 100 мест для лечения инфицированных пациентов планируют также обустроить в Ново-Роздольской городской больнице.

В общем, речь идет об увеличении в пределах области коечной сети на 50% от имеющейся.

"Сейчас коечный фонд в ковидних больницах насчитывает 3375 мест, что составляет 30% коечного сети области. Поэтому, еще более двух тысяч дополнительных койкомест должно появиться в разных больницах области", - уточнил Чемерис.

Где именно будут увеличивать коечный фонд, определят по исходным анализа по каждому из потенциальных учреждений. Внимание будут уделять наличию кадрового потенциала, кислородной сети, плотности населения.

Сейчас в больницах области есть более 1600 кислородных точек и почти 480 кислородных концентраторов достаточной мощности.

Кроме того, сейчас формируется кадровый резерв, чтобы при необходимости действовать по ситуации. В тех 22-х учреждениях здравоохранения, которые работают с "ковидом", медиков хватает, однако ухудшение эпидситуации может вызвать потребность в большем количестве врачей.

"Мы должны быть готовы к различным вариантам развития ситуации, поэтому рассматриваем возможность привлечения тех врачей, которые сейчас с коронавирусом не работают. Не исключено, что будем задействовать интернов и студентов старших курсов", - отметил Чемерис.

Работу интернов будут курировать опытные специалисты, которые имеют на это право. Количество дополнительно привлеченных врачей к лечению пациентов с коронавирусом будет зависеть от развития эпидситуации.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и показатель уже превысил 10 тысяч в сутки.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможны фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Украинские Национальные Новости

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