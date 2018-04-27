Арбітраж позбавив міноритарних акціонерів "Укрнафти" контролю над компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лондонський міжнародний арбітражний суд позбавив міноритарних акціонерів “Укрнафти” (компанії Ігоря Коломойського) можливості самостійно формувати склад правління товариства та визначати голову правління, передає УНН з посиланням на повідомлення “Нафтогазу”.
“Суд позбавив міноритарних акціонерів можливості самостійно формувати склад правління товариства та визначати голову правління. Це означає, що міноритарії більше не зможуть самостійно здійснювати оперативний контроль над діяльністю ПАТ “Укрнафта”, — повідомили у “Нафтогазі”.
Так, 26 квітня 2018 року Лондонський міжнародний арбітражний суд постановив арбітражне рішення у спорі за позовом міноритарних акціонерів “Укрнафти” проти “Нафтогазу”. Арбітри дійшли висновку, що ключові положення Акціонерної угоди між “Нафтогазом” та компаніями І. Коломойського щодо корпоративного управління “Укрнафти” є такими, що не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України.
Зокрема зазначається, що виконанню не підлягає частина статті 9 Акціонерної угоди, яка, серед іншого, передбачає, що 6 членів Наглядової ради “Укрнафти” обираються з числа кандидатів, запропонованих “Нафтогазом”, а голова правління “Укрнафти” та інші 5 членів Наглядової ради “Укрнафти” — з числа кандидатів, запропонованих компаніями І. Коломойського, які є міноритарними акціонерами “Укрнафти”. Стаття 9 також передбачає, що персональний склад правління “Укрнафти” має затверджуватися Наглядовою радою “Укрнафти” за пропозицією голови правління.
При цьому, Трибунал постановив, що в цілому Акціонерна угода є дійсною.
Нагадаємо, Високий суд Лондона, за результатами засідання, яке відбулось 19 січня, у справі “ПриватБанку” продовжив всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.