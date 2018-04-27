Арбитраж лишил миноритарных акционеров "Укрнафты" контроля над компанией

“Суд лишил миноритарных акционеров возможности самостоятельно формировать состав правления общества и определять главу правления. Это означает, что миноритарии больше не смогут самостоятельно осуществлять оперативный контроль над деятельностью ОАО “Укрнафта”, — сообщили в “Нафтогазе”.

Так, 26 апреля 2018 года Лондонский международный арбитражный суд постановил арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров “Укрнафты” против “Нафтогаза”. Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между “Нафтогазом” и компаниями И. Коломойского по корпоративному управлению “Укрнафтой” являются, не подлежащих выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

В частности отмечается, что исполнению не подлежит часть статьи 9 Акционерного соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что 6 членов Наблюдательного совета “Укрнафты” избираются из числа кандидатов, предложенных “Нафтогазом”, а глава правления “Укрнафты” и другие 5 членов Наблюдательного совета “Укрнафты” — из числа кандидатов, предложенных компаниями И. Коломойского, которые являются миноритарными акционерами “Укрнафты”. Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления “Укрнафты” должен утверждаться Наблюдательным советом “Укрнафты” по предложению главы правления.

При этом, Суд постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным.

Напомним, Высокий суд Лондона, по результатам заседания, которое состоялось 19 января, в деле “ПриватБанка” продолжил всемирной арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.