Арахамія про вибухи у Балаклії: є дві полярні версії подій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії щодо розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів. Наразі є дві абсолютно протилежні за змістом версії подій на арсеналі у Балаклії. Про це заявив під час виступу у парламенті голова фракції "Слуга народу", керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування вибухів на військових складах у 2014-2018 роках Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Була низка пожеж на складах і арсеналах. Ми почали роботу комісії з найбільшого і найпотужнішого арсеналу в східній Європі (у Балаклії — ред.), де ми втратили майна і боєприпасів тільки по балансовій вартості на 12 млрд гривень. Якщо взяти ринкову вартість — не менше 10 млрд доларів.
Харківське управління СБУ розглядало 3 роки цю справу і дуже швидко прийшло до висновку, що це був якийсь російський безпілотник, який десь пролітав і якимось чином здійснив цю диверсію”, — розповів Арахамія.
Він зазначив, що коли комісія почала опитувати людей, які починали слідчий процес, то “м’яко кажучи, здивувалась”.
“Перша експертиза харківського інституту Бокаріуса, який залучили до цього розслідування, вони прийшли до висновку, що це були снаряди, які заклали на території самого арсеналу. Як тільки такий висновок отримали, на всіх людей почали тиснути і перекинули експертизу в Київ, яка прийшла до висновку про безпілотник. Ми не кажемо, що цей висновок правдивий, чи той правдивий. Ми кажемо, що є дві абсолютно полярно різних версій подій на цьому арсеналі”, — повідомив Арахамія.
Також, за його інформацією, десь за тиждень до пожежі нібито мав би вступити в силу висновок аудиторської комісії про нестачу на арсеналі на 560 млн грн.
“По-перше, потрібно забрати слідство з Харкова до Києва, по-друге провести незалежну комплексну експертизу, по-третє, зробити цей процес відкритим для суспільства”, — резюмував Арахамія.
Нагадаємо, що Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати України.