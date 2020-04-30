Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две полярные версии событий

"Был ряд пожаров на складах и арсеналах. Мы начали работу комиссии относительно крупнейшего и самого мощного арсенала в Восточной Европе (в Балаклее - ред.), где мы потеряли имущества и боеприпасов только по балансовой стоимости на 12 млрд гривен. Если взять рыночную стоимость - не менее 10 млрд долларов.

Харьковское управление СБУ рассматривало 3 года это дело и очень быстро пришло к выводу, что это был какой-то российский беспилотник, который где-то пролетал и каким образом осуществил эту диверсию", - рассказал Арахамия.

Он отметил, что когда комиссия начала опрашивать людей, которые начинали следственный процесс, то "мягко говоря, удивилась".

"Первая экспертиза харьковского института Бокариуса, который привлекли к этому расследованию, они пришли к выводу, что это были снаряды, которые заложили на территории самого арсенала. Как только такой вывод получили, на всех людей начали давить и перебросили экспертизу в Киев, которая пришла к выводу о беспилотнике. Мы не говорим, что этот вывод истинный, или тот истинный. Мы говорим, что есть две абсолютно полярно разных версии событий на этом арсенале", - сообщил Арахамия.

Также, по его информации, где-то за неделю до пожара якобы должно было вступить в силу заключение аудиторской комиссии о нехватке на арсенале в 560 млн грн.

"Во-первых, нужно забрать следствие из Харькова в Киев, во-вторых провести независимую комплексную экспертизу, в-третьих, сделать этот процесс открытым для общества", - резюмировал Арахамия.

Напомним, что Рада продолжила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины.