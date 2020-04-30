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Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови, що продовжує роботу Тимчасової слідчої комісії ВРУ із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку у період з 2014 по 2018 роки. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку

Так, метою прийняття проекту постанови є продовження роботи Тимчасової слідчої комісії на 6 місяців для подальшої перевірки відомостей та з’ясування стану розслідування відомостей щодо розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки.

"Є дві полярні версії того, що вийшло на арсеналі (в Балаклії – ред.), до цього був підозрілий факт… Потрібно забрати слідство з Харкова до Києва, по-друге, провести незалежну комплексну експертизу, по-третє, зробити цей процес відкритим для суспільства", - сказав голова парламентської фракції "Слуга народу", керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування вибухів на військових складах у 2014-2018 роках Давид Арахамія.

Додамо, що на ТСК покладені такі завдання, як проведення перевірки відомостей щодо вибухів та ходу розслідування правоохоронними органами, а також ініціювання питань про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

По спливу цих 6 місяців, парламентарі мають заслухати на пленарному засіданні ВРУ остаточний звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо пожеж.

Раніше в УНН повідомлялося, що Слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на півроку.

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