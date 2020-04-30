Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови, що продовжує роботу Тимчасової слідчої комісії ВРУ із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку у період з 2014 по 2018 роки. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Так, метою прийняття проекту постанови є продовження роботи Тимчасової слідчої комісії на 6 місяців для подальшої перевірки відомостей та з’ясування стану розслідування відомостей щодо розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки.
"Є дві полярні версії того, що вийшло на арсеналі (в Балаклії – ред.), до цього був підозрілий факт… Потрібно забрати слідство з Харкова до Києва, по-друге, провести незалежну комплексну експертизу, по-третє, зробити цей процес відкритим для суспільства", - сказав голова парламентської фракції "Слуга народу", керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування вибухів на військових складах у 2014-2018 роках Давид Арахамія.
Додамо, що на ТСК покладені такі завдання, як проведення перевірки відомостей щодо вибухів та ходу розслідування правоохоронними органами, а також ініціювання питань про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.
По спливу цих 6 місяців, парламентарі мають заслухати на пленарному засіданні ВРУ остаточний звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо пожеж.
Раніше в УНН повідомлялося, що Слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на півроку.