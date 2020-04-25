Слідча комісія Ради з розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів просить продовжити її роботу на пів року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року. Про це йдеться у відповідній постанові №3384, що була зареєстрована на сайті Верховної Ради, передає УНН.
“З огляду на великий обсяг інформації, що надійшов до Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки та призначеної комплексної судово-військової, вибухотехнічної та пожежо-технічної експертизи, виконання якої потребує часу більше, ніж визначено Постановою № 262-ІХ, вважаємо не завершеною в повній мірі роботу Тимчасової слідчої комісії з виконанням покладених Верховною Радою України завдань. Зазначені обставини зумовлюють необхідність продовження діяльності Тимчасової слідчої комісії”, — йдеться в пояснювальній записці постанови.
Зазначається, що метою прийняття проекту Постанови є продовження роботи Тимчасової слідчої комісії на шість місяців з метою подальшої перевірки відомостей та з’ясування стану розслідування відомостей щодо розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів.
Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року у Раді утворили ТСК з питань розслідування пожеж на складах боєприпасів.