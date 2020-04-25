Слідча комісія Ради з розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів просить продовжити її роботу на пів року

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року. Про це йдеться у відповідній постанові №3384, що була зареєстрована на сайті Верховної Ради, передає УНН.