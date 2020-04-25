Следственная комиссия Рады по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов просит продлить ее работу на полгода

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода. Об этом говорится в соответствующем постановлении №3384, что было зарегистрировано на сайте Верховной Рады, передает УНН.