Антициклон несе в Україну холодні ночі та теплі дні - Гідрометцентр дав прогноз на 2 жовтня
Київ • УНН
2 жовтня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Вдень очікується 14-19° тепла, у Києві та області - 13–15°.
У п'ятницю, 2 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зазнають змін: відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька центрів.
Погоду визначатиме саме той антициклон, центр якого переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку й удень 2 жовтня розташовуватиметься над білоруссю. Таке його розташування спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря
Вказується, що тиск і далі зростатиме, вологість зменшуватиметься від ночі до дня.
Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-19° тепла
У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень 13-15°.
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