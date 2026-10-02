Антициклон несе в Україну холодні ночі та теплі дні - Гідрометцентр дав прогноз на 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зазнають змін: відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька центрів.

Погоду визначатиме саме той антициклон, центр якого переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку й удень 2 жовтня розташовуватиметься над білоруссю. Таке його розташування спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря