Антициклон принесёт в Украину холодные ночи и тёплые дни — Гидрометцентр дал прогноз на 2 октября

В пятницу, 2 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, синоптическая ситуация, а следовательно, и погода в Украине не претерпят изменений: отсутствие осадков будет обусловлено областью высокого давления, которая охватывает огромную территорию и имеет несколько центров.

Погоду будет определять именно тот антициклон, центр которого будет перемещаться с севера Скандинавии в южном направлении и днем 2 октября расположится над белоруссией. Такое его расположение обусловит поступление холодного воздуха с северо-восточного направления - прогнозируют метеорологи.

Отмечается, что давление продолжит расти, а влажность будет уменьшаться от ночи ко дню.

Ожидаются холодные ночи и приятно теплые для этого времени дни. Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Температура днем 14–19° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Температура днем 13–15°.

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