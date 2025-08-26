Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам

Народний депутат Сергій Кузьміних зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13684 "Про аптечну діяльність". Законодавча ініціатива презентується як реформа, покликана підвищити доступність ліків, але зміст радше схожий на прицільний удар по українських аптеках, повідомляє УНН.

У тексті законопроєкту про аптеки, автором і єдиним підписантом якого є Сергій Кузьміних, передбачені жорсткі обмеження. Так, нардеп пропонує обмежити кількість дозволених аптек – не більше ніж чотири "в одні руки". Окрім того, він вимагає, аби всі власники аптек мали фармацевтичну освіту. Тобто, інвестори та підприємці, за задумом Кузьміних, мають бути витіснені з ринку. Ба більше, нардеп також хоче обмежити асортимент товарів, які можуть продаватися в аптеках. Економіст Андрій Новак в ексклюзивному коментарі для УНН зазначив, що законопроєкт Кузьміних не відповідає принципам ринкової економіки, обмежує свободу дій приватного власника та є в принципі абсурдним. Адже призведе до здорожчання ліків.

Обмеження кількості аптек на одного власника і обмеження чи зобов'язання особисто керувати аптекою – я вважаю, що такі ініціативи просто абсурдні. Ми знаходимося в умовах ринкової економіки. Де основний елемент – це недоторканість приватної власності і свобода дій приватного власника. Якщо створювати якісь обмеження, що один власник може мати 4 аптеки, а 5 вже не може – це вже є порушення основних принципів ринкової економіки. Окрім того, чим більшою є мережа аптек, тим меншу накрутку ціни на ліки вона може здійснювати. Тобто, для споживача, чим більше великих мереж аптек, тим краще. Тому і бізнесу, і для суспільства – такі законопроєкти просто абсурдні – пояснив Новак.

Якщо цей законопроєкт буде ухвалено, наслідки очевидні: масове закриття аптек, скорочення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття серед фармацевтів і "дроблення" бізнесу на ФОПи, аби обійти нові обмеження. В умовах війни, коли кожна гривня у бюджеті критична, такі рішення виглядають не просто шкідливими – вони небезпечні для держави.

Якщо обмеження за кількістю аптек на одного власника дійсно приймуть, це потягне за собою масове закриття аптек. І, відповідно, зменшення робочих місць, тобто збільшення безробіття і зменшення податкових надходжень, зокрема від аптек – констатував економіст.

Тож, постає логічне питання "Навіщо Кузьміних шкодити Україні та українцям своєю законотворчою діяльністю?". Відповідь лежить "на поверхні", у публічних заявах самого нардепа. Які за дивним збігом обставин майже повністю збігаються з позицією фармгіганта "Дарниця".

Схожість формулювань, цифр і аргументів настільки разюча, що важко повірити у випадковість. Такий "збіг" риторики між депутатом та фармгігантом "Дарниця" змушує нас подумати, що нардеп може бути частиною системної кампанії, спрямованої на послаблення аптек і посилення позицій фармгіганта "Дарниця".

Ще однією причиною для висновку про те, що Кузьміних може бути "пішаком" на шаховій дошці фармацевтичного ринку в руках "Дарниці", – це їх тривалі відносини. Які розпочалися вже майже 10 років тому, так, у 2016-2018 роках благодійний фонд братів Кузьміних отримав понад 9,5 млн грн від "Благодійного фонду родини Загоріїв", власників "Дарниці". У цей час Кузьміних працював у комісії МОЗ, яка ухвалювала рішення про реєстраційні посвідчення ліків. НАЗК навіть офіційно повідомляло про можливий конфлікт інтересів. Сьогодні історія повторюється: законодавчі ініціативи депутата знову виглядають вигідними насамперед "Дарниці", а не українцям.

Ще один неоднозначний аспект у цій історії – постать самого Кузьміних. Депутата вже майже три роки судять за хабар у 558 тис. грн. За версією слідства, він отримав гроші за сприяння укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею. Так, з 87 засідань понад половину було зірвано через "раптові хвороби" чи відрядження Кузьміних.

Тож ми маємо парадокс: людину, яку вже кілька років судять за більш ніж півмільйонний хабар у медичній сфері, не тільки не відсторонили від законотворчості, йому залишили можливість перекроювати правила фармринку. І тепер скандальний нардеп-хабарник Сергій Кузьміних, замість того щоб відповідати перед законом, просуває законопроєкти, які несуть пряму економічну загрозу державі, адже через його ініціативи податкові надходження від аптек будуть падати, а безробіття зростатиме через закриття великої кількості аптек.

І доки Кузьміних затягує розгляд справи про хабар, він продовжує незаконно впливати на сферу охорони здоровʼя. Борючись за інтереси фармацевтичних гігантів, а не пацієнтів.