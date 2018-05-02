Андрій Крищенко: “традиційні” злочини правоохоронців — хабар або перевищення повноважень

КИЇВ. 2 травня. УНН. Як це - боротися зі злочинністю в умовах браку кадрів та в процесі постійного реформування, а також про те, як нові технології допомагають у цій боротьбі, в інтерв’ю УНН розповів керівник Головного Управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

— Пане Андрію, дякую за те що, знайшли час на це інтерв’ю. Пропоную одразу перейти до справи. Голова Нацполіції Князєв анонсував кадрові ротації. Чи зачеплять вони київську поліцію?

Ми — офіцери. Ми завжди до всього готові. Це питання анонсував голова Національної поліції. Я думаю, він прокоментує це питання.

— Скільки поліцейських, які були відсіяні на етапі переатестації, змогли повернутися на роботу, зокрема, за рішенням суду?

В нас загалом по поліції Києва було звільнено приблизно 11 % за результатами атестації, це приблизно 800 осіб. Вже на теперішній час є рішення суду про поновлення 260 осіб. Ще деякі рішення ми оскаржуємо. Приблизно на теперішній час 260 осіб, але не всі ще приступили до обов’язків.

— На тих місцях, де поновилися колишні міліціонери, вже працювали нові?

Не завжди, тому що в нас є некомплект. Скажім, посада оперуповноваженого — це не одна посада і не 10, а їх сотні, тому ми зможемо за рішенням суду поновити людину на тій посаді, на якій вона була. Вона (поліцейський) не програє ні в посадовому окладі, ні у вислузі років.

— Який кадровий голод наразі в поліції Києва?

Я б не сказав “голод”. Був досить серйозний некомплект в 2016 році, але вже з того часу в нас було багато наборів і випусків. Взагалі сьогодні некомплект складає десь 10%. В 2016 році некомплект складав трохи більше 20%.

— В цьому ключі хочемо запитати і про дільничних — це болюче питання. Скільки на сьогоднішній день не вистачає?

— Ви слушно кажете, що це є проблема правоохоронних органів і серед основних правоохоронних служб некомплект дільничних є найбільшим — десь 14% некомплект. Якщо слідство має менший некомплект — менше 10%, а після випуску наших вишів ми зможемо взагалі “закрити” всі посади, то з дільничними є проблема. У нас є 760 посад дільничних і з них десь 100 посад це не комплект. Але і він буде трохи зменшений — в червні прийдуть випускники на ці посади. Крім того у нас відкритий конкурс на ці вакантні посади.

— А чому взагалі є такий кадровий недобір? Маленька заробітна платня?

— На цих посадах ми маємо трохи більшу плинність кадрів. Заробітна платня трохи менше ніж у слідчих і оперативників. Тобто дільничний отримує 9 — 9,5 тисяч гривень, а старший дільничний — 10 тисяч.

— Наближаються травневі свята, зокрема 9 травня. Чи є інформація про те, скільки громадян мають намір взяти участь в масових заходах і скільки всього буде цих заходів?

— До 9 травня залишилось небагато, але за нашими мірками є час для того щоб належно підготуватись. Наразі є заявка тільки від Київської міської спілки ветеранів на проведення маршу “Безсмертний полк”. Це щорічна акція — вони заявили кількість громадян в декілька тисяч, але самі ще не можуть точніше підрахувати. Інших акцій чи заявок поки що не було. Ми попередили організаторів цієї акції про невикористання комуністичної символіки, георгіївської стрічки та інше. Не виключаю, що будуть якісь поодинокі випадки, коли старі люди будуть намагатися використовувати заборонену символіку. Додам, що також немає якихось закликів в соціальних мережах — підтримати, або протидіяти цим акціям.

— Не можу не запитати про безпеку громадян. Чи вже вирішено скільки саме правоохоронців буде задіяно під час цих масових заходів?

— Ми ще конкретно не розраховували необхідну кількість правоохоронців, бо нема точної інформації про кількість бажаючих взяти участь у масових заходах. Але схема буде стандартна як і минулого року — ми перекриємо вулицю між метро “Арсенальна” і до парку Слави, будуть металодетектори, кінологи, вибухотехнічна служба та інше. Велике скупчення людей, в першу чергу, ми відпрацьовуємо повністю — терористичну загрозу в нашій державі ще ніхто не відміняв.

— Щодо терактів — ви якимось чином співпрацюєте з Службою безпеки України? “Сусід” не спить...

— Одразу скажу — ми не якось співпрацюємо, а є дуже тісна співпраця. Не тільки з СБУ, а ще й з іншими правоохоронними органами. Є постійний обмін інформації, є деякі спільні заходи, які ми опрацьовуємо. Щодо всіх масових заходах, в тому числі і по “Безсмертному полку” у нас є повна співпраця з СБУ.

— А чи є якась інформація щодо 9 травня?

— Є постійний обмін — значить інформація у нас є. Я не буду її конкретизувати — ви побачите наші дії. Ще раз скажу — терористична загроза у нас існує постійно. Нажаль ми в цьому переконувались під час проведення масових заходів.

— До речі щодо масових заходів — вже анонсовано проведення маршу ЛГБТ-спільноти. Чи вже є якісь заявки на проведення маршу?

— Є одна заявка — організатори визначаються на червень. Приблизно до 5 тисяч учасників. У нас є досить великий термін для підготовки.

— Продовжуючи тему масових заходів не можу не торкнутися питання безпеки та ідентифікації правопорушників. Голова Закарпатської ОДА підписав розпорядження “Про заборону носіння балаклав під час проведення масових заходів на території Закарпатської області”. Чи думають в Києві над подібними заходами?

— Ми не на Закарпатті і подібне рішення повинне прийматися на законодавчому рівні. Потрібно розуміти, що балаклава це тільки один аксесуар, яким можна скрити обличчя — є шарфи, платки, маски та інше. По кожному аксесуару приймати рішення, забороняти особам закривати обличчя — я не бачу якогось сенсу. Але скажу, що перебування на масовому заході в балаклаві може бути підставою для правоохоронців перевірити цю особу, у тому числі провести поверхневий огляд.

— До речі про безпеку в Києві — як відомо в місті встановлені камери спостереження, які відстежують ситуацію. Скільки їх є на сьогодні та скільки планується ще встановити?

— Їх кількість постійно росте — взагалі на сьогоднішній день вже майже 7 тисяч камер встановлено, серед яких 2 тисячі це “розумні камери”. Щодо подальшого встановлення — цим займається місто. Ми співпрацюємо, надаємо інформацію де їх доцільно встановлювати, навіть на якій висоті та під яким кутом.

— А чи є вже розкриті злочини з допомогою встановлених камер?

— Запровадження камер почалось з кінця 2016 з початку 2017 року. Сьогодні десятки злочинів розкриваються за їх допомогою. Тобто щоденно до 10 інформації з камер долучаються до кримінальних справ. Це вже сотні розкритих злочинів. Це система яка працює, і яка дає можливість розкривати злочини.

— Якщо казати про провокації, то найбільш гучним став напад на табір представників ромської національності на Лисій горі. Всі бачили ці кадри, як представники націоналістичної організації використовували спецзасіб проти жінок та дітей. Чи наразі є якісь заяви від самих ромів, чи є якісь підозрювані, чи встановлені вони?

— Коли з’явилось відео (з нападом на ромів — ред.) поліція негайно відреагувала — ми внесли кримінальне провадження в ЄРДР. У нас є звернення громадських організацій, є відео з мережі інтернет, але поки що немає звернення безпосередньо від постраждалих осіб — ми їх шукаємо.

— А відомо звідки ці роми, бо кажуть, що вони з Закарпаття...

— Традиційно майже всі роми з якими поліція з різних приводів спілкується, з Закарпаття. До речі ми вже направили доручення про проведення слідчих дій і правоохоронці (Закарпатської області) відпрацюють це питання — отримають заяви, свідчення від тих, хто був на той час в таборі в Києві.

— Щодо розкриття злочинів — цього року студентка одного з столичних вишів покінчила життя самогубством стрибнувши з моста Патона. Що наразі відомо слідству, та як просуваються пошуки її тіла?

— За цим фактом порушене кримінальне провадження за статтею “вбивство” з додатковою кваліфікацією “самогубство”. Є записи відеокамер, на яких видно, що дівчина сама стрибнула з мосту. Нажаль тіло ще не знайшли — ми пошуки поновили, ДСНС продовжує свою роботу, але ріка велика, течія та й пройшло багато часу після цього. Наразі пошуки продовжуються не тільки в Києві — ми передали інформацію іншим підрозділам.

— А перевіряється версія доведення до самогубства в межах цього провадження?

— Під процесуальним керівництвом прокуратури ведеться відповідне слідство. Інформація перевіряється, студенти опитані але підозра нікому не пред’явлена. Коли буде певний фактаж тоді ми зможемо щось казати більш конкретно.

— Тоді пропоную перейти до більш конкретних даних, наприклад скільки вбивств цього року вже сталося в Києві і в порівнянні з минулим роком?

— Щодо вбивств — їх стало менше. Цього року зареєстровано 26 випадки, а в тому році на цей період 42. З цих 26 вбивств 24 вже розкрито. Є тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками — в тому році 9, в цьому 10.

— А щодо злочинів, які були вчинені співробітниками поліції?

— “Традиційні” злочини правоохоронців це або хабар, або перевищення службових повноважень. У нас є три таких випадки (цього року — ред.), які вчинені трьома поліцейськими — хабарі. До речі майже всі злочини, вчинені правоохоронцями, виявляються працівниками внутрішньої безпеки, тобто самими поліцейськими.

— А скільки злочинів було вчинено відносно самих правоохоронців? Бо під час проведення масових заходів поліцейські страждають від рук правопорушників.

— На сьогодні 38 правоохоронців отримали тілесні ушкодження з початку цього року. Це буває і під час масових заходів і під час слідчих дій, і під час патрулювань.

— Продовжуючи тему статистичних даних — щодо ДТП зі тяжкими наслідками. Це серйозна проблема не тільки Києва, але й України. Скільки вже зареєстровано з початку цього року в столиці?

— На сьогодні є 193 факти, це на 23 менше ніж того року. Через це загинуло 27 осіб, в тому році — 30.

— А чи є статистика ДТП з подібними наслідками, за участю автомобілів з європейськими номерами? Чи є випадки коли власники таких автомобілів кидають їх та зникають з місця ДТП?

— Ситуації бувають різні — не скажу, щоб ці автомобілі тільки створювали проблеми. Звісно, коли є факт ДТП нам простіше встановити авто на українських номерах, ніж європейських, але є певні процедури, коли ми встановлюємо хто саме на цій машині їздить. Щодо ДТП та залишення місця події — машини не кидають, але зникають з місця злочину на автівці. Є факти, коли людина скоює ДТП та утікає, але сказати, що це злий умисел чи реакція на стресову ситуацію ми теж не можемо одразу. Вся інформація та події перевіряються в ході слідства.

— Щодо злочинності — як відомо останнім часом з України було видворено декілька “злодіїв в законі”. Скільки їх сьогодні в столиці?

— Ми їх не становимо на облік — за оперативними даними їх від 20 до 30 осіб. З початку року поліція Києва вже видворила 5. Скажу, що ми ініціюємо покарання за порушення заборони в’їзду в Україну. Якщо ми будемо давати за такі правопорушення 5-7 років позбавлення волі, то я думаю, що кількість бажаючих порушити закон зменшиться.

— Ну і закінчуючи нашу розмову хочу задати вам особисте питання — ви стали відомим завдяки тому, що захищали від сепаратистів український прапор. Чи вам відомо де він зараз?

— Я вам так відповім — рано чи пізно він буде там, де він був. У Горлівці — так точно.

Спілкувалися Дмитро Кропивницький та Олександр Сивачук