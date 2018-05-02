Андрей Крищенко: "традиционные" преступления правоохранителей — взятка или превышение полномочий

КИЕВ. 2 мая. УНН. Как это — бороться с преступностью в условиях нехватки кадров и в процессе постоянного реформирования, а также о том, как новые технологии помогают в этой борьбе, в интервью УНН рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

— Андрей, спасибо за то, что нашли время на интервью. Предлагаю сразу перейти к делу. Глава Нацполиции Князев анонсировал кадровые ротации. Затронут ли они киевскую полицию?

Мы — офицеры. Мы всегда ко всему готовы. Этот вопрос анонсировал глава Национальной полиции. Я думаю, он прокомментирует этот вопрос.

— Сколько полицейских, которые были отсеяны на этапе переаттестации, смогли вернуться на работу, в частности, по решению суда?

У нас в целом по полиции Киева уволили примерно 11% по результатам аттестации, это около 800 человек. Уже сейчас есть решение суда о восстановлении 260 человек. Еще некоторые решения мы обжалуем. Примерно в настоящее время 260 человек, но не все еще приступили к обязанностям.

— На тех местах, где возобновились бывшие милиционеры, уже работали новые?

Не всегда, потому что у нас есть некомплект. Скажем, должность оперуполномоченного — это не одна должность и не 10, а их сотни, поэтому мы сможем по решению суда восстановить человека в той должности, на которой он был. Она (полицейский) не проигрывает ни в должностном окладе, ни в выслуге лет.

— Какой кадровый голод сейчас в полиции Киева?

Я бы не сказал “голод”. Был достаточно серьезный некомплект в 2016 году, но уже с тех пор у нас было много наборов и выпусков. Вообще сегодня некомплект составляет около 10%. В 2016 году некомплект составлял чуть более 20%.

— В этом ключе хотим спросить и об участковых — это больной вопрос. Сколько на сегодняшний день не хватает?

Вы правильно говорите, что это проблема правоохранительных органов и среди основных правоохранительных служб некомплект участковых является наибольшим — где-то 14%. Если у следствия меньший некомплект — менее 10%, а после выпуска наших вузов мы сможем вообще “закрыть” все должности, то с участковыми проблема. У нас есть 760 должностей участковых и из них где-то 100 должностей — это некомплект. Но и он будет немного уменьшен — в июне придут выпускники на эти должности. Кроме того, у нас открыт конкурс на эти вакантные должности.

— А почему вообще такой кадровый недобор? Маленькая заработная плата?

На этих должностях у немного большая текучесть кадров. Заработная плата немного меньше, чем у следователей и оперативников. То есть участковый получает 9–9500 гривен, а старший участковый — 10 000.

— Приближаются майские праздники, в том числе 9 мая. Есть информация о том, сколько граждан намерены принять участие в массовых мероприятиях и сколько всего будет этих мероприятий?

До 9 мая осталось немного, но, по нашим меркам, есть время для того, чтобы должным образом подготовиться. Сейчас есть заявка только от Киевского городского союза ветеранов на проведение марша “Бессмертный полк”. Это ежегодная акция — они заявили количество граждан в несколько тысяч, но сами еще не могут точно подсчитать. Других акций или заявок пока не было. Мы предупредили организаторов этой акции о неиспользовании коммунистической символики, георгиевской ленты и прочее. Не исключаю, что будут какие-то единичные случаи, когда старые люди будут пытаться использовать запрещенную символику. Добавлю, что также нет каких призывов в социальных сетях — поддержать или противодействовать этим акциям.

— Не могу не спросить о безопасности граждан. Решено ли уже, сколько именно правоохранителей будет задействовано во время этих массовых мероприятий?

Мы еще конкретно не рассчитывали необходимое количество правоохранителей, потому что нет точной информации о количестве желающих принять участие в массовых мероприятиях. Но схема будет стандартная как и в прошлом году, — мы перекроем улицу между метро “Арсенальная” и до парка Славы, будут металлодетекторы, кинологи, взрывотехническая служба и прочее. Большое скопление людей, в первую очередь, мы отрабатываем полностью — террористическую угрозу в нашем государстве еще никто не отменял.

— По поводу терактов — вы каким-то образом сотрудничаете со Службой безопасности Украины? “Сосед” не спит...

Сразу скажу — мы не как-то сотрудничаем, у нас очень тесное сотрудничество. Не только с СБУ, но и с другими правоохранительными органами. Есть постоянный обмен информации, есть некоторые общие меры, которые мы прорабатываем. По всем массовым мероприятиям, в том числе и по “Бессмертному полку” у нас есть полное сотрудничество с СБУ.

— А есть ли какая-то информация по 9 мая?

Есть постоянный обмен — значит, информация у нас есть. Я не буду ее конкретизировать — вы увидите наши действия. Еще раз скажу — террористическая угроза у нас существует постоянно. К сожалению, мы в этом убеждались во время проведения массовых мероприятий.

— Кстати о массовых мероприятиях — уже анонсировано проведение марша ЛГБТ-сообщества. Есть ли какие-то заявки на проведение марша?

Есть одна заявка — организаторы определяются на июнь. Примерно до 5 тысяч участников. У нас есть достаточно большой срок для подготовки.

— Продолжая тему массовых мероприятий, не могу не коснуться вопроса безопасности и идентификации правонарушителей. Председатель Закарпатской ОГА подписал распоряжение “О запрете ношения балаклавы во время проведения массовых мероприятий на территории Закарпатской области”. Думают ли в Киеве над подобными мерами?

Мы не на Закарпатье, и подобное решение должно приниматься на законодательном уровне. Нужно понимать, что балаклава — это только один аксессуар, которым можно скрыть лицо, — есть шарфы, платки, маски и прочее. По каждому аксессуару принимать решения, запрещать ли закрывать лицо — я не вижу смысла. Но скажу, что пребывание на массовом мероприятии в балаклаве может быть основанием для правоохранителей проверить это лицо, в том числе провести поверхностный осмотр.

— Кстати о безопасности в Киеве — как известно, в городе установлены камеры наблюдения, отслеживающие ситуацию. Сколько их сегодня и сколько планируется еще установить?

Их количество постоянно растет — вообще на сегодняшний день уже почти 7 тысяч камер установлено, среди которых 2 тысячи — это “умные камеры”. По дальнейшей установке — этим занимается город. Мы сотрудничаем, предоставляем информацию, где их целесообразно устанавливать, даже на какой высоте и под любым углом.

— А есть ли уже раскрытые преступления с помощью установленных камер?

Введение камер началось с конца 2016 — начала 2017 года. Сегодня десятки преступлений раскрываются с их помощью. То есть ежедневно до 10 информации с камер приобщаются к уголовным делам. Это уже сотни раскрытых преступлений. Это система, которая работает и которая дает возможность раскрывать преступления.

— Если говорить о провокациях, то наиболее громкой стало нападение на лагерь представителей ромской национальности на Лысой горе. Все видели эти кадры, как представители националистической организации использовали спецсредство против женщин и детей. Есть ли какие-то заявления от самых ромов, есть ли какие подозреваемые, установлены ли они?

Когда появилось видео (с нападением на ромов — ред.) полиция немедленно отреагировала — мы внесли уголовное производство в ЕРДР. У нас есть обращение общественных организаций, видео из сети Интернет, но пока нет обращения непосредственно от пострадавших — мы их ищем.

— А известно, откуда эти ромы, потому что говорят, что они из Закарпатья...

Традиционно почти все ромы, с которыми полиция по разным поводам общается, из Закарпатья. Кстати, мы уже направили поручение о проведении следственных действий, и правоохранители (Закарпатской области) отработают этот вопрос — получат заявления, свидетельства тех, кто был в то время в лагере в Киеве.

— О раскрытии преступлений — в этом году студентка одного из столичных вузов покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста Патона. Что известно следствию и как продвигаются поиски ее тела?

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье “убийство” с дополнительной квалификацией “самоубийство”. Есть записи видеокамер, на которых видно, что девушка сама прыгнула с моста. К сожалению, тело еще не нашли — мы поиски возобновили, ГосЧС продолжает свою работу, но река большая, течение и прошло много времени после этого. Сейчас поиски продолжаются не только в Киеве — мы передали информацию другим подразделениям.

— А проверяется ли версия доведения до самоубийства в рамках этого производства?

Под процессуальным руководством прокуратуры ведется соответствующее следствие. Информация проверяется, студенты опрошены, но подозрение никому не предъявлено. Когда будет определенный фактаж, тогда мы сможем что-то говорить более конкретно.

— Тогда предлагаю перейти к более конкретным данным, например, сколько убийств в этом году уже произошло в Киеве и по сравнению с прошлым годом?

По убийств — их стало меньше. В этом году зарегистрировано 26 случая, а в том году на этот период 42. Из этих 26 убийств 24 уже раскрыто. Есть тяжелые телесные повреждения со смертельным исходом — в том году 9, в этом 10.

— А по поводу преступлений, которые были совершены сотрудниками полиции?

“Традиционные” преступления правоохранителей - это или взятка, или превышение служебных полномочий. У нас есть три таких случая (в этом году — ред.), совершенных тремя полицейскими — взятки. Кстати, почти все преступления, совершенные правоохранителями, оказываются работниками внутренней безопасности, то есть самыми полицейскими.

— А сколько преступлений было совершено в отношении самих правоохранителей? Потому что во время проведения массовых мероприятий полицейские страдают от рук правонарушителей.

На сегодняшний день 38 правоохранителей получили телесные повреждения с начала этого года. Это бывает и во время массовых мероприятий, и в ходе следственных действий, и во время патрулирования.

— Продолжая тему статистических данных — по поводу ДТП с тяжелыми последствиями. Это серьезная проблема не только Киева, но и Украины. Сколько зарегистрировано с начала этого года в столице?

На сегодня 193 факты, это на 23 меньше, чем в том году. Из-за этого погибли 27 человек, в том году — 30.

— А есть ли статистика ДТП с подобными последствиями, с участием автомобилей с европейскими номерами? Есть случаи, когда владельцы таких автомобилей бросают их и исчезают с места ДТП?

Ситуации бывают разные — не скажу, чтобы только эти автомобили создавали проблемы. Конечно, когда факт ДТП, нам проще установить авто на украинских номерах, чем на европейских, но есть определенные процедуры, когда мы устанавливаем, кто именно на этой машине ездит. По поводу ДТП и оставления места происшествия — машины не бросают, но исчезают с места преступления на автомобиле. Есть факты, когда человек совершает ДТП и сбегает, но сказать, что это злой умысел или реакция на стрессовую ситуацию мы тоже не можем сразу. Вся информация и события проверяются в ходе следствия.

— По поводу преступности — как известно, в последнее время из Украины было выдворено несколько “воров в законе”. Сколько их сегодня в столице?

— Мы их не ставим на учет — по оперативным данным их от 20 до 30 человек. С начала года полиция Киева уже выдворила 5. Скажу, что мы инициируем наказание за нарушение запрета въезда в Украину. Если мы будем давать за такие правонарушения 5-7 лет лишения свободы, то я думаю, что количество желающих нарушить закон уменьшится.

— Ну и заканчивая нашу беседу, хочу задать вам личный вопрос — вы стали известным благодаря тому, что защищали от сепаратистов украинский флаг. Известно ли вам, где он сейчас?

— Я вам так отвечу — рано или поздно он будет там, где он был. В Горловке — так точно.

Общались Дмитрий Кропивницкий и Александр Сивачук