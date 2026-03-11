$43.900.1750.710.17
Американці, яка влаштувала стрілянину біля будинку Ріанни, суд заборонив наближатися до співачки та встановив заставу в $1,8 млн

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Суд заборонив Іванні Ортіс наближатися до Ріанни та A$AP Rocky після стрілянини біля їхнього дому. Жінці інкримінують 14 тяжких злочинів та замах на вбивство.

Американці, яка влаштувала стрілянину біля будинку Ріанни, суд заборонив наближатися до співачки та встановив заставу в $1,8 млн
Фото: AP

Після інциденту біля маєтку Ріанни Вищий суд округу Лос-Анджелес встановив суворі обмеження для 35-річної мешканки Флориди Іванни Лізетт Ортіс. Суддя Тереза МакГонігл видала захисний наказ, який забороняє жінці контактувати з Робін Фенті та Ракімом Майєрсом – відомими як Ріанна та A$AP Rocky – або наближатися до їхнього будинку. Окрім застави у 1,8 мільйона доларів, обвинуваченій офіційно заборонили володіти будь-якою вогнепальною зброєю та боєприпасами під час розгляду справи. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Під час першого слухання у вівторок Ортіс перебувала у залі суду в тюремному одязі під посиленою охороною. Її адвокат, заступник державного захисника Джамаркус Бредфорд, спершу заявив про невинуватість клієнтки, проте згодом відкликав заяву для перенесення процедури пред'явлення звинувачень на 25 березня. Це рішення дасть захисту час ознайомитися з матеріалами справи щодо 14 тяжких злочинів, серед яких замах на вбивство та напад із напівавтоматичної зброї.

Обвинувачена приїхала з Флориди спеціально до цього району, і ми продовжуємо з’ясовувати точний час її прибуття. У момент пострілів у будинку перебували десятеро людей, включаючи трьох маленьких дітей співачки

– повідомив начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Майбутнє розслідування та соціальний статус Ортіс

За даними публічних реєстрів, Іванна Ортіс понад десять років працювала ліцензованим логопедом в Орландо і раніше не мала серйозних проблем із законом.

Слідчі намагаються встановити мотиви її вчинку та те, як саме жінка змогла ідентифікувати закритий будинок суперзірки. До наступного засідання наприкінці березня вона залишатиметься під вартою, якщо не буде внесена встановлена судом багатомільйонна застава.

