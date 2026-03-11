Американке, устроившей стрельбу возле дома Рианны, суд запретил приближаться к певице и установил залог в $1,8 млн

Фото: AP

После инцидента возле поместья Рианны Высший суд округа Лос-Анджелес установил строгие ограничения для 35-летней жительницы Флориды Иванны Лизетт Ортис. Судья Тереза Макгонигл издала защитный приказ, запрещающий женщине контактировать с Робин Фенти и Ракимом Майерсом – известными как Рианна и A$AP Rocky – или приближаться к их дому. Помимо залога в 1,8 миллиона долларов, обвиняемой официально запретили владеть любым огнестрельным оружием и боеприпасами во время рассмотрения дела. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время первого слушания во вторник Ортис находилась в зале суда в тюремной одежде под усиленной охраной. Ее адвокат, заместитель государственного защитника Джамаркус Брэдфорд, сначала заявил о невиновности клиентки, однако впоследствии отозвал заявление для переноса процедуры предъявления обвинений на 25 марта. Это решение даст защите время ознакомиться с материалами дела по 14 тяжким преступлениям, среди которых покушение на убийство и нападение с полуавтоматическим оружием.

Обвиняемая приехала из Флориды специально в этот район, и мы продолжаем выяснять точное время ее прибытия. В момент выстрелов в доме находились десять человек, включая троих маленьких детей певицы – сообщил начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Будущее расследование и социальный статус Ортис

По данным публичных реестров, Иванна Ортис более десяти лет работала лицензированным логопедом в Орландо и ранее не имела серьезных проблем с законом.

Следователи пытаются установить мотивы ее поступка и то, как именно женщина смогла идентифицировать закрытый дом суперзвезды. До следующего заседания в конце марта она будет оставаться под стражей, если не будет внесен установленный судом многомиллионный залог.

