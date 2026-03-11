Американке, устроившей стрельбу возле дома Рианны, суд запретил приближаться к певице и установил залог в $1,8 млн

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 15794 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 51692 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 41536 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 29598 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 36144 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 31818 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 49685 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 58025 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54027 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85823 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10 марта, 19:37 • 8008 просмотра
Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ10 марта, 20:35 • 5034 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном10 марта, 21:59 • 9320 просмотра
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 10550 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны23:16 • 8370 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 23342 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 12219 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 14020 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 25002 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 31449 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 32191 просмотра
Дипломатка

Американке, устроившей стрельбу возле дома Рианны, суд запретил приближаться к певице и установил залог в $1,8 млн

Киев • УНН

 1454 просмотра

Суд запретил Иванне Ортис приближаться к Рианне и A$AP Rocky после стрельбы возле их дома. Женщине инкриминируют 14 тяжких преступлений и покушение на убийство.

Американке, устроившей стрельбу возле дома Рианны, суд запретил приближаться к певице и установил залог в $1,8 млн
Фото: AP

После инцидента возле поместья Рианны Высший суд округа Лос-Анджелес установил строгие ограничения для 35-летней жительницы Флориды Иванны Лизетт Ортис. Судья Тереза Макгонигл издала защитный приказ, запрещающий женщине контактировать с Робин Фенти и Ракимом Майерсом – известными как Рианна и A$AP Rocky – или приближаться к их дому. Помимо залога в 1,8 миллиона долларов, обвиняемой официально запретили владеть любым огнестрельным оружием и боеприпасами во время рассмотрения дела. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время первого слушания во вторник Ортис находилась в зале суда в тюремной одежде под усиленной охраной. Ее адвокат, заместитель государственного защитника Джамаркус Брэдфорд, сначала заявил о невиновности клиентки, однако впоследствии отозвал заявление для переноса процедуры предъявления обвинений на 25 марта. Это решение даст защите время ознакомиться с материалами дела по 14 тяжким преступлениям, среди которых покушение на убийство и нападение с полуавтоматическим оружием.

Обвиняемая приехала из Флориды специально в этот район, и мы продолжаем выяснять точное время ее прибытия. В момент выстрелов в доме находились десять человек, включая троих маленьких детей певицы

– сообщил начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Будущее расследование и социальный статус Ортис

По данным публичных реестров, Иванна Ортис более десяти лет работала лицензированным логопедом в Орландо и ранее не имела серьезных проблем с законом.

Следователи пытаются установить мотивы ее поступка и то, как именно женщина смогла идентифицировать закрытый дом суперзвезды. До следующего заседания в конце марта она будет оставаться под стражей, если не будет внесен установленный судом многомиллионный залог.

Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали09.03.26, 08:56 • 34252 просмотра

Степан Гафтко

