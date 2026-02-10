$43.030.02
Ексклюзив
15:55 • 868 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 7666 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 13608 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 11761 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 16832 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16015 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26364 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35027 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30741 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28009 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду про запуск Newsmax Ukraine навесні 2026 року. Канал вироблятиме власні новини та ретранслюватиме контент Newsmax.

Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок

Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання свого бренду для запуску локалізованої версії - Newsmax Ukraine. Мовлення нового каналу очікується навесні 2026 року. Передбачається, що він вироблятиме власні новини, аналітичні та суспільно-політичні програми, а також забезпечуватиме українськомовну ретрансляцію контенту Newsmax. Цю інформацію підтвердив Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, у коментарі для УНН.

Деталі

Ці новини вперше були оголошені на початку січня. Тоді я перевірив інформацію з кількома продюсерами - це справді ініціатива, яка реалізується. Вона не виникла просто з ідеї Трампа: є продюсери, які прагнули більшого фокусу на Україні та бачили можливість створити новий канал. Зараз про це активно говорять онлайн, у кожному інтерв’ю та телестудії в Україні 

- Андрій Добрянський.

Newsmax - один із провідних консервативних телеканалів США, відомий як один із фаворитів Дональда Трампа. У США канал позиціонує себе як незалежна медіа платформа з широким спектром поглядів, здатна висвітлювати політичні та соціальні теми з власної точки зору. Newsmax активно критикує традиційні медіамережі і водночас має лояльну аудиторію, яка цінує альтернативні оцінки подій у США та світі.

Канал транслює новини, аналітику та ток-шоу, концентруючись на темах внутрішньої політики, економіки та зовнішньої дипломатії. У США він відомий своєю відкритістю до різних політичних поглядів, але одночасно не уникає гострих оцінок та коментарів.

Newsmax активно розширює присутність у низці європейських країн. Це дозволяє каналу виходити на міжнародну аудиторію, одночасно дотримуючись місцевих законів та правил щодо свободи слова. 

На питання, чи може поява великого іноземного медіа в Україні свідчити про початок формування нового політичного проєкту, Добрянський відповів обережно:

Багато світових політиків та активістів вважали, що вони можуть якось вплинути на розвиток України, але країна швидко реагує на такі спроби. Як приклад спроби росіян тиснути пропагандою. Я не думаю, що зараз буде створюватися якийсь окремий політичний рух. Найбільша користь від цього інвестиційного проекту могла б полягати в підтримці українських журналістів - забезпеченні їх роботою та можливістю отримувати американську зарплату

 - зазначив Добрянський.

Щодо дотримання військової цензури під час війни, Добрянський зазначив, що канал поки не визначився з підходом:

У США Newsmax працює як вільний канал з різними поглядами та точками зору. Водночас тут, в Україні, очевидно, що вони будуть дотримуватися військової цензури та всіх вимог законодавства заради безпеки країни

 - пояснив Добрянський.

На думку експерта, прихід Newsmax в Україну має й позитивний аспект:

Коли більше американців зможуть чути безпосередньо з України, а журналісти, режисери та продюсери матимуть можливість відвідувати країну й бачити події на власні очі, це лише посилить міжнародне розуміння ситуації та сприятиме підтримці України. Такий обмін досвідом і прямий контакт допомагають донести правду про війну, її наслідки та героїзм українців, а також зміцнюють професійні зв’язки між українськими та міжнародними медіа

- зазначив Добрянський.

Андрій Добрянський також поділився своїм баченням щодо того, як запуск Newsmax вплине на медіапростір в Україні та які перспективи відкриває для українських журналістів.

Я часто виступаю на Newsmax у США, і незабаром планую ефір прямо з Києва. Мені цікаво побачити, як цей проєкт розвиватиметься тут, адже поки деталей небагато. Водночас важливо, щоб інвестиції та ресурси американських медіа приносили реальну користь українським журналістам і сприяли точному висвітленню подій війни

- сказав він.

Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів 04.12.25, 18:05 • 7784 перегляди

Андрій Тимощенков

