Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Київ • УНН
Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду про запуск Newsmax Ukraine навесні 2026 року. Канал вироблятиме власні новини та ретранслюватиме контент Newsmax.
Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання свого бренду для запуску локалізованої версії - Newsmax Ukraine. Мовлення нового каналу очікується навесні 2026 року. Передбачається, що він вироблятиме власні новини, аналітичні та суспільно-політичні програми, а також забезпечуватиме українськомовну ретрансляцію контенту Newsmax. Цю інформацію підтвердив Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, у коментарі для УНН.
Деталі
Ці новини вперше були оголошені на початку січня. Тоді я перевірив інформацію з кількома продюсерами - це справді ініціатива, яка реалізується. Вона не виникла просто з ідеї Трампа: є продюсери, які прагнули більшого фокусу на Україні та бачили можливість створити новий канал. Зараз про це активно говорять онлайн, у кожному інтерв’ю та телестудії в Україні
Newsmax - один із провідних консервативних телеканалів США, відомий як один із фаворитів Дональда Трампа. У США канал позиціонує себе як незалежна медіа платформа з широким спектром поглядів, здатна висвітлювати політичні та соціальні теми з власної точки зору. Newsmax активно критикує традиційні медіамережі і водночас має лояльну аудиторію, яка цінує альтернативні оцінки подій у США та світі.
Канал транслює новини, аналітику та ток-шоу, концентруючись на темах внутрішньої політики, економіки та зовнішньої дипломатії. У США він відомий своєю відкритістю до різних політичних поглядів, але одночасно не уникає гострих оцінок та коментарів.
Newsmax активно розширює присутність у низці європейських країн. Це дозволяє каналу виходити на міжнародну аудиторію, одночасно дотримуючись місцевих законів та правил щодо свободи слова.
На питання, чи може поява великого іноземного медіа в Україні свідчити про початок формування нового політичного проєкту, Добрянський відповів обережно:
Багато світових політиків та активістів вважали, що вони можуть якось вплинути на розвиток України, але країна швидко реагує на такі спроби. Як приклад спроби росіян тиснути пропагандою. Я не думаю, що зараз буде створюватися якийсь окремий політичний рух. Найбільша користь від цього інвестиційного проекту могла б полягати в підтримці українських журналістів - забезпеченні їх роботою та можливістю отримувати американську зарплату
Щодо дотримання військової цензури під час війни, Добрянський зазначив, що канал поки не визначився з підходом:
У США Newsmax працює як вільний канал з різними поглядами та точками зору. Водночас тут, в Україні, очевидно, що вони будуть дотримуватися військової цензури та всіх вимог законодавства заради безпеки країни
На думку експерта, прихід Newsmax в Україну має й позитивний аспект:
Коли більше американців зможуть чути безпосередньо з України, а журналісти, режисери та продюсери матимуть можливість відвідувати країну й бачити події на власні очі, це лише посилить міжнародне розуміння ситуації та сприятиме підтримці України. Такий обмін досвідом і прямий контакт допомагають донести правду про війну, її наслідки та героїзм українців, а також зміцнюють професійні зв’язки між українськими та міжнародними медіа
Андрій Добрянський також поділився своїм баченням щодо того, як запуск Newsmax вплине на медіапростір в Україні та які перспективи відкриває для українських журналістів.
Я часто виступаю на Newsmax у США, і незабаром планую ефір прямо з Києва. Мені цікаво побачити, як цей проєкт розвиватиметься тут, адже поки деталей небагато. Водночас важливо, щоб інвестиції та ресурси американських медіа приносили реальну користь українським журналістам і сприяли точному висвітленню подій війни
