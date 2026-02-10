Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок

Американский телеканал Newsmax подписал лицензионное соглашение на использование своего бренда для запуска локализованной версии – Newsmax Ukraine. Вещание нового канала ожидается весной 2026 года. Предполагается, что он будет производить собственные новости, аналитические и общественно-политические программы, а также обеспечивать украиноязычную ретрансляцию контента Newsmax. Эту информацию подтвердил Андрей Добрянский, представитель Украинского конгрессового комитета США, в комментарии для УНН.

Детали

Эти новости впервые были объявлены в начале января. Тогда я проверил информацию с несколькими продюсерами – это действительно реализуемая инициатива. Она не возникла просто из идеи Трампа: есть продюсеры, которые стремились к большему фокусу на Украине и видели возможность создать новый канал. Сейчас об этом активно говорят онлайн, в каждом интервью и телестудии в Украине - Андрей Добрянский.

Newsmax – один из ведущих консервативных телеканалов США, известный как один из фаворитов Дональда Трампа. В США канал позиционирует себя как независимая медиаплатформа с широким спектром взглядов, способная освещать политические и социальные темы со своей точки зрения. Newsmax активно критикует традиционные медиасети и в то же время имеет лояльную аудиторию, которая ценит альтернативные оценки событий в США и мире.

Канал транслирует новости, аналитику и ток-шоу, концентрируясь на темах внутренней политики, экономики и внешней дипломатии. В США он известен своей открытостью к различным политическим взглядам, но одновременно не избегает острых оценок и комментариев.

Newsmax активно расширяет присутствие в ряде европейских стран. Это позволяет каналу выходить на международную аудиторию, одновременно соблюдая местные законы и правила относительно свободы слова.

На вопрос, может ли появление крупного иностранного медиа в Украине свидетельствовать о начале формирования нового политического проекта, Добрянский ответил осторожно:

Многие мировые политики и активисты считали, что они могут как-то повлиять на развитие Украины, но страна быстро реагирует на такие попытки. Как пример попытки россиян давить пропагандой. Я не думаю, что сейчас будет создаваться какое-то отдельное политическое движение. Наибольшая польза от этого инвестиционного проекта могла бы заключаться в поддержке украинских журналистов – обеспечении их работой и возможностью получать американскую зарплату - отметил Добрянский.

Относительно соблюдения военной цензуры во время войны, Добрянский отметил, что канал пока не определился с подходом:

В США Newsmax работает как свободный канал с разными взглядами и точками зрения. В то же время здесь, в Украине, очевидно, что они будут соблюдать военную цензуру и все требования законодательства ради безопасности страны - пояснил Добрянский.

По мнению эксперта, приход Newsmax в Украину имеет и положительный аспект:

Когда больше американцев смогут слышать непосредственно из Украины, а журналисты, режиссеры и продюсеры будут иметь возможность посещать страну и видеть события своими глазами, это только усилит международное понимание ситуации и будет способствовать поддержке Украины. Такой обмен опытом и прямой контакт помогают донести правду о войне, ее последствиях и героизме украинцев, а также укрепляют профессиональные связи между украинскими и международными медиа - отметил Добрянский.

Андрей Добрянский также поделился своим видением того, как запуск Newsmax повлияет на медиапространство в Украине и какие перспективы открывает для украинских журналистов.

Я часто выступаю на Newsmax в США, и вскоре планирую эфир прямо из Киева. Мне интересно увидеть, как этот проект будет развиваться здесь, ведь пока деталей немного. В то же время важно, чтобы инвестиции и ресурсы американских медиа приносили реальную пользу украинским журналистам и способствовали точному освещению событий войны - сказал он.

Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров