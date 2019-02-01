Американці витрачають на ліки понад 300 млрд доларів щорічно
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За підсумками 2017 року американці незначно збільшили витрати на охорону здоров'я. Приріст витрат сягнув близько 4%, що значно нижче за показники попередніх років. Про це пише NY Times, передає УНН.
"Річне збільшення в 2017-му становило 3,9%, що значно нижче, ніж 4,8% і 5,8% в 2016-му і 2015-му відповідно", - зазначає видання.
Також повідомляється, що у 2017 році в США роздрібні продажі ліків зросли всього на 0,4% - до 333 млрд дол.
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"Одна з причин - припинення дії патентів на низку дорогих ліків-оригіналів, завдяки чому на ринку стали з'являтися більш дешеві альтернативи - так звані ліки-генерики", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, за даними Центру протидії корупції, у 2017 році населення України купило в аптеках на 14 мільярдів гривень ліків, чия ефективність не підтверджена.
Експерти вважають, що до збільшення витрат українців на непрацюючі медпрепарати призвела неконтрольована реклама лікарських засобів.
З іншого боку, як вважають депутати ВР, аптеки в Україні перетворилися в супермаркети, які переслідують передусім свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність і місії.
Щоб навести порядок на аптечному ринку, у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.
Законопроект поки перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано у 2019 році.