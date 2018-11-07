Депутат об аптеках: сегодня это - супермаркеты, которых не беспокоят интересы больных

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из-за монополизации рынка отечественные сетевые аптеки, будучи учреждениями здравоохранения, превратились в магазины по продаже лекарств. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения сообщила народный депутат Ирина Сысоенко, передает УНН.

При таких условиях аптечные сети формируют ассортимент лекарств, исходя исключительно из собственных коммерческих интересов. А потребности потребителей их не беспокоят, считает Сысоенко.

"Владельцами этих монополий являются достаточно состоятельные люди. Как результат, (5 ноября - ред.) под стенами Верховной Рады состоялся митинг, организованный владельцами аптечной сети. Они просто вывели своих работников, и это доказывает, что никаких низких цен в их аптеках нет. Кто оплачивает сверхприбыли владельцев аптечных сетей? Ответ очевиден - потребитель", - сказала народный депутат.

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Усилить экономическую конкуренцию на аптечном рынке и защитить права пациентов можно путем внедрения норм проекта Закона Украины №8591, добавила Сысоенко. Предложения, заложенные в документе, предусматривают ограничения по сетевой деятельности аптек, однако все они заимствованы из европейского законодательства, подчеркнула нардеп.

"Суть и содержание этих норм соответствуют законодательству Польши, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Португалии, Латвии, Венгрии, даже в Турции нет аптечных сетей", - уточнила она.

Речь идет о требовании к владельцам аптек иметь высшее профессиональное образование.

Как писал УНН, АМКУ заподозрил украинские аптеки в сговоре.

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