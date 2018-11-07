Депутат про аптеки: сьогодні це – супермаркети, яких не турбують інтереси хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Через монополізацію ринку вітчизняні мережеві аптеки, будучи закладами охорони здоров'я, перетворилися на магазини з продажу ліків. Про це під час засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я повідомила народний депутат Ірина Сисоєнко, передає УНН.
За таких умов аптечні мережі формують асортимент ліків, виходячи виключно з власних комерційних інтересів. А потреби споживачів їх не турбують, вважає Сисоєнко.
"Власниками цих монополій є досить заможні люди. Як результат, (5 листопада - ред.) під стінами Верховної Ради відбувся мітинг, організований власниками аптечної мережі. Вони просто вивели своїх працівників, і це доводить, що жодних низьких цін в їх аптеках немає. Хто оплачує надприбутки власників аптечних мереж? Відповідь очевидна — споживач", — сказала народний депутат.
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Посилити економічну конкуренцію на аптечному ринку та захистити права пацієнтів можна шляхом впровадження норм проекту ЗУ №8591, додала Сисоєнко. Пропозиції, що закладені в документі, передбачають обмеження щодо мережевої діяльності аптек, проте всі вони запозичені з європейського законодавства, наголосила нардеп.
"Суть і зміст цих норм відповідають законодавству Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії, Латвії, Угорщини, навіть у Туреччині немає аптечних мереж", — уточнила вона.
Йдеться, зокрема, про вимогу до власників аптек мати вищу професійну освіту.
Як писав УНН, АМКУ запідозрив українські аптеки у змові.