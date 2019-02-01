Американцы тратят на лекарства более 300 млрд долларов ежегодно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По итогам 2017 года американцы незначительно увеличили траты на здравоохранение. Прирост расходов составил около 4%, что значительно ниже показателей предыдущих лет. Об этом пишет NY Times, передает УНН.
"Годовое увеличение в 2017-м составило 3,9%, что значительно ниже, чем 4,8% и 5,8% в 2016-м и 2015-м соответственно", - отмечает издание.
Также сообщается, что в 2017 году в США розничные продажи лекарств выросли всего на 0,4% - до 333 млрд дол.
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"Одна из причин - прекращение действия патентов на ряд дорогостоящих лекарств-оригиналов, благодаря чему на рынке стали появляться более дешёвые альтернативы - так называемые лекарства-генерики", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, по данным Центра противодействия коррупции, в 2017 году население Украины купило в аптеках на 14 миллиардов гривен лекарств, чья эффективность не подтверждена.
Эксперты считают, что к увеличению трат украинцев на неработающие медпрепараты привела неконтролируемая реклама лекарственных средств.
С другой стороны, как считают депутаты ВР, аптеки в Украине превратились в супермаркеты, которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.
Чтобы навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.
Законопроект пока находится на доработке у его авторов. Голосование за документ запланировано в 2019 году.