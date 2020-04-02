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Американська торговельна палата надала пропозиції для економічного зростання України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-зустріч з представниками Американської торговельної палати в Україні, під час якої сторони обговорили питання співпраці з бізнес-спільнотою, міжнародними фінансовими інституціями, підтримки бізнесу та можливі шляхи виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.

Так, зазначається, що Шмигаль разом з Міністром економічного розвитку Ігорем Петрашком провели зустріч з Радою директорів, керівництвом та членами Американської торговельної палати, які представляють понад 600 провідних інвесторів – міжнародних та вітчизняних компаній, що працюють в Україні.

"Ми розуміємо, що заходи, які вжив уряд можуть бути дещо неприємними та жорсткими для бізнесу, але вони є дієвими для збереження життя та здоров’я українців. Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", – відзначив Прем’єр.

Попри це він зазначив, що уряд співпрацює з бізнесом і розуміє, що потрібно для його підтримки. Йдеться про кредитні програми, зменшення податкового навантаження, тощо. З-поміж інших питань, над якими зараз ведеться робота – це питання розширення програми кредитування "5-7-9". Також Уряд працює над програмою створення швидких робочих місць в різних галузях. Зараз йде робота над масштабною економічною стратегією.

"Компанії-члени Палати активно допомагають Україні боротися з пандемією COVID-19. Для всіх сьогодні є дуже важливим продовження співпраці з МВФ", - сказав Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Шмигаль також повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку.

Гундер наголосив, що Палата веде активний діалог з офісом Прем’єр-міністра.

"Ми вже надали свої пропозиції для економічного зростання України та детальний план дій щодо їх імплементації. Ми готові продовжувати співпрацю задля підтримки бізнесу та економіки України", - сказав він.

Прем’єр-міністр подякував бізнесу за допомогу в цей складний для країни час в умовах глобальної пандемії та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна отримає перший швидкий транш МВФ у розмірі до 2 млрд доларів після того, як дві умови фонду буде виконано.

Українські Національні Новини

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