Через 15 днів після виконання умов МВФ Україна отримає перший транш - Президент

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 85480 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 147600 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94502 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 324290 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 165699 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140189 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193887 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122979 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107751 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104544 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 122993 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 124200 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33979 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 141461 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 65436 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66627 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 85449 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 147557 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 142581 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 324231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17069 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19040 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26150 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34747 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 124950 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Через 15 днів після виконання умов МВФ Україна отримає перший транш - Президент

Київ • УНН

 • 20260 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна отримає перший швидкий транш МВФ у розмірі до 2 млрд доларів після того, як дві умови фонду буде виконано. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракціі "Слуга народу" журналістам, передає кореспондент УНН.

Через 15 днів після виконання умов МВФ Україна отримає перший транш - Президент

"Для нас дуже важливо, ніхто не хоче дефолту в країні, я впевнений що нас почують народні депутати і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, особливо МВФ. Тому ми домовились з керівництвом МВФ, що як тільки ми виконаємо ці умови, впродовж днів 15 ми отримаємо перший швидкий транш, він буде 1,75-2 млрд доларів США. Отримаємо не в НБУ, а одразу в бюджет України і зможемо підтримувати наших людей", - сказав Президент.

З його слів, умови МВФ - це 2 закони: закон про банки і закон про землю.

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми теж говорили - я ще не отримав відповідь", - додав Глава держави.

Нагадаємо, напередодні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46