Через 15 днів після виконання умов МВФ Україна отримає перший транш - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна отримає перший швидкий транш МВФ у розмірі до 2 млрд доларів після того, як дві умови фонду буде виконано. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракціі "Слуга народу" журналістам, передає кореспондент УНН.
"Для нас дуже важливо, ніхто не хоче дефолту в країні, я впевнений що нас почують народні депутати і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, особливо МВФ. Тому ми домовились з керівництвом МВФ, що як тільки ми виконаємо ці умови, впродовж днів 15 ми отримаємо перший швидкий транш, він буде 1,75-2 млрд доларів США. Отримаємо не в НБУ, а одразу в бюджет України і зможемо підтримувати наших людей", - сказав Президент.
З його слів, умови МВФ - це 2 закони: закон про банки і закон про землю.
"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми теж говорили - я ще не отримав відповідь", - додав Глава держави.
Нагадаємо, напередодні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України.