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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56931 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80009 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Через 15 дней после выполнения условий МВФ Украина получит первый транш - Президент

Через 15 дней после выполнения условий МВФ Украина получит первый транш - Президент

Киев  •  УНН

 • 20259 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина получит первый быстрый транш МВФ в размере до 2 млрд долларов после того, как два условия фонда будут выполнены. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"Для нас очень важно, никто не хочет дефолта в стране, я уверен что нас услышат народные депутаты и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, особенно МВФ. Поэтому мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет 1,75-2 млрд долларов США. Получим не в НБУ, а сразу в бюджет Украины и сможем поддерживать наших людей", - сказал Президент.

По его словам, условия МВФ - это 2 закона: закон о банках и закон о земле.

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили - я еще не получил ответ", - добавил Глава государства.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижения прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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