Через 15 дней после выполнения условий МВФ Украина получит первый транш - Президент

"Для нас очень важно, никто не хочет дефолта в стране, я уверен что нас услышат народные депутаты и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, особенно МВФ. Поэтому мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет 1,75-2 млрд долларов США. Получим не в НБУ, а сразу в бюджет Украины и сможем поддерживать наших людей", - сказал Президент.

По его словам, условия МВФ - это 2 закона: закон о банках и закон о земле.

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили - я еще не получил ответ", - добавил Глава государства.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижения прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.