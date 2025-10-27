Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць
Київ • УНН
Amazon планує скоротити до 30 тисяч корпоративних робочих місць, починаючи з 28 жовтня. Це найбільше скорочення в компанії з кінця 2022 року, коли було ліквідовано близько 27 тисяч робочих місць.
Компанія Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць, починаючи вже з вівторка, 28 жовтня. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Amazon планує скоротити до 30 000 корпоративних робочих місць, починаючи з вівторка, оскільки компанія працює над скороченням витрат та компенсацією надмірного найму під час пікового попиту пандемії
Зазначається, що ця цифра представляє невеликий відсоток від 1,55 мільйона загальної кількості співробітників Amazon, але майже 10% від приблизно 350 000 корпоративних співробітників компанії. Це буде найбільше скорочення робочих місць в Amazon з кінця 2022 року, коли було ліквідовано близько 27 тис. робочих місць.
Скорочення можуть торкнутися різних підрозділів Amazon, включно з відділом кадрів, відомим як People Experience and Technology, підрозділами, що займаються пристроями та послугами, а також з операційним підрозділом.
Нагадаємо
Гендиректор Amazon та представник напрямку Robotics заявили, що компанія використовуватиме ШІ для об'єднання зусиль і скорочення витрат, але також планує створити нові робочі місця для людей. Це рішення є відповіддю на дискусію щодо впливу ШІ на ринок праці.