Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 24004 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 36217 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51664 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 41879 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 44801 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40008 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42431 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37039 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34918 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28730 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
79%
740мм
Популярнi новини
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 56188 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 40756 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 37773 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24110 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"18:47 • 6828 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24693 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 38146 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51664 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 97985 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 119996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 5442 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 41442 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 56876 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 61975 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 71977 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Storm Shadow

Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць

Київ • УНН

 • 1576 перегляди

Amazon планує скоротити до 30 тисяч корпоративних робочих місць, починаючи з 28 жовтня. Це найбільше скорочення в компанії з кінця 2022 року, коли було ліквідовано близько 27 тисяч робочих місць.

Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць

Компанія Amazon планує скоротити до 30 тис. корпоративних робочих місць, починаючи вже з вівторка, 28 жовтня. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Amazon планує скоротити до 30 000 корпоративних робочих місць, починаючи з вівторка, оскільки компанія працює над скороченням витрат та компенсацією надмірного найму під час пікового попиту пандемії

- пише видання.

Зазначається, що ця цифра представляє невеликий відсоток від 1,55 мільйона загальної кількості співробітників Amazon, але майже 10% від приблизно 350 000 корпоративних співробітників компанії. Це буде найбільше скорочення робочих місць в Amazon з кінця 2022 року, коли було ліквідовано близько 27 тис. робочих місць.

Скорочення можуть торкнутися різних підрозділів Amazon, включно з відділом кадрів, відомим як People Experience and Technology, підрозділами, що займаються пристроями та послугами, а також з операційним підрозділом.

Нагадаємо

Гендиректор Amazon та представник напрямку Robotics заявили, що компанія використовуватиме ШІ для об'єднання зусиль і скорочення витрат, але також планує створити нові робочі місця для людей. Це рішення є відповіддю на дискусію щодо впливу ШІ на ринок праці.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Amazon
Reuters