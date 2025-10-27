Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест
Киев • УНН
Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная с 28 октября. Это крупнейшее сокращение в компании с конца 2022 года, когда было ликвидировано около 27 тысяч рабочих мест.
Компания Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест, начиная уже со вторника, 28 октября. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных рабочих мест, начиная со вторника, поскольку компания работает над сокращением расходов и компенсацией чрезмерного найма во время пикового спроса пандемии
Отмечается, что эта цифра представляет небольшой процент от 1,55 миллиона общего количества сотрудников Amazon, но почти 10% от примерно 350 000 корпоративных сотрудников компании. Это будет самое большое сокращение рабочих мест в Amazon с конца 2022 года, когда было ликвидировано около 27 тыс. рабочих мест.
Сокращения могут коснуться различных подразделений Amazon, включая отдел кадров, известный как People Experience and Technology, подразделения, занимающиеся устройствами и услугами, а также операционным подразделением.
Напомним
Гендиректор Amazon и представитель направления Robotics заявили, что компания будет использовать ИИ для объединения усилий и сокращения расходов, но также планирует создать новые рабочие места для людей. Это решение является ответом на дискуссию о влиянии ИИ на рынок труда.