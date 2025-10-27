Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23013 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 34561 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49810 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 40525 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 43627 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39841 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42302 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36994 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34875 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28689 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico27 октября, 10:55 • 13653 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54789 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39325 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36441 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22647 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22675 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36466 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49810 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 97523 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 119508 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Великобритания
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 4548 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39353 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54818 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 61014 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 71021 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная с 28 октября. Это крупнейшее сокращение в компании с конца 2022 года, когда было ликвидировано около 27 тысяч рабочих мест.

Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест

Компания Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест, начиная уже со вторника, 28 октября. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных рабочих мест, начиная со вторника, поскольку компания работает над сокращением расходов и компенсацией чрезмерного найма во время пикового спроса пандемии

- пишет издание.

Отмечается, что эта цифра представляет небольшой процент от 1,55 миллиона общего количества сотрудников Amazon, но почти 10% от примерно 350 000 корпоративных сотрудников компании. Это будет самое большое сокращение рабочих мест в Amazon с конца 2022 года, когда было ликвидировано около 27 тыс. рабочих мест.

Сокращения могут коснуться различных подразделений Amazon, включая отдел кадров, известный как People Experience and Technology, подразделения, занимающиеся устройствами и услугами, а также операционным подразделением.

Напомним

Гендиректор Amazon и представитель направления Robotics заявили, что компания будет использовать ИИ для объединения усилий и сокращения расходов, но также планирует создать новые рабочие места для людей. Это решение является ответом на дискуссию о влиянии ИИ на рынок труда.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Amazon
Reuters