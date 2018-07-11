Алкоголь по-різному впливає на багатих і бідних - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Вчені з Норвегії провели дослідження, і виявили зв'язок між вживанням алкоголю і добробутом людини. Медики спостерігали за здоров'ям співвітчизників протягом останніх 50 років. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі PLoS One, передає УНН.
"Ми досліджували наявність залежності між алкогольними напоями та смертністю від серцево-судинних захворювань за соціально-економічним становищем життєвого циклу", - йдеться в роботі Ейріка Дегеруда і його колеги з Інституту громадського здоров'я Норвегії.
Згідно зі спостереженнями вчених, спиртне по-різному позначається на здоров'ї багатих і бідних людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені розповіли, як пити алкоголь без наслідків для організму
Так, навіть не зважаючи на те, що бідняки пили менше алкоголю, ніж люди з найкращим соціально-економічним становищем, періодичне зловживання випивкою значно підвищувало ймовірність їх передчасної смерті від проблем з серцево-судинною системою, а також інфарктів і атеросклерозу.
"У помірно частих споживачів був нижчий ризик смертності від серцево-судинних захворювань в порівнянні з нечастими споживачами. Ми спостерігали, що ця асоціація була більш вираженою серед учасників з більш високим соціально-економічним становищем протягом всього їх життєвого курсу", - резюмували вчені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У світі зростає споживання горілки
Тут же йдеться про те, що помірне вживання алкоголю зменшувало ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань. Однак, знову ж таки, серед багатих такий відсоток людей був вищим, ніж серед бідних.
При цьому, соціально-економічне становище не мало жодного впливу, якщо люди йшли в запій, наприклад, на тиждень. У таких випадках і бідні, і багаті вмирали від хвороб серця.
Як повідомляв УНН, в Україні очікується подорожчання алкогольних напоїв у зв'язку з рішенням уряду підвищити мінімальні роздрібні ціни на спиртне.
При цьому, експерти відзначають доцільність перегляду МРЦ в бік їх підвищення.
Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників алкогольної продукції, пояснюють фахівці. І, в ідеалі, перегляд МРЦ має відбуватися синхронно зі зміною цін на спирт і зростанням акцизних ставок.
Додамо, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% - з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.