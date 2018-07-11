Алкоголь по-разному влияет на богатых и бедных - ученые

“Мы исследовали наличие зависимости между алкогольными напитками и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний по социально-экономическому положению жизненного цикла”, — говорится в работе Эйрика Дегеруда и его коллеги из Института общественного здоровья Норвегии.

Согласно наблюдениям учёных, спиртное по-разному сказывается на здоровье богатых и бедных людей.

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Так, даже несмотря на то, что бедняки пили меньше алкоголя, чем люди с лучшим социально-экономическим положением, периодическое злоупотребление выпивкой значительно повышало вероятность их преждевременной смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой, а также инфарктов и атеросклероза.

“У умеренно частых потребителей был более низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с нечастыми потребителями. Мы наблюдали, что эта ассоциация была более выраженной среди участников с более высоким социально-экономическим положением на протяжении всего их жизненного курса”, — заключили учёные.

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Здесь же говорится, что умеренное употребление алкоголя уменьшало вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, опять же, среди богатых такой процент людей был больше, чем среди бедных.

При этом, социально-экономическое положение не оказывало никакого влияния, если люди уходили в запой, например, на неделю. В таких случаях и бедные, и богатые умирали от болезней сердца.

Как сообщал УНН, в Украине ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.

При этом, эксперты отмечают целесообразность пересмотра МРЦ в сторону их повышения.

В общем, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции, поясняют специалисты. И, в идеале, пересмотр МРЦ должен происходить синхронно с изменением цен на спирт и ростом акцизных ставок.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% — с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.