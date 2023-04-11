Alibaba представив свою технологію ШІ: її планують впровадити в усіх додатках

ukru
Ексклюзив
15:02 • 54132 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 88707 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 118292 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 261775 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 185175 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 175066 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 278251 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455864 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346756 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357580 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 187277 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 153907 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 149505 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 108566 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60780 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 261856 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 278302 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 509953 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 643930 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 667529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50319 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60780 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 149505 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 187277 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 207822 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Alibaba представив свою технологію ШІ: її планують впровадити в усіх додатках

Alibaba представив свою технологію ШІ: її планують впровадити в усіх додатках

Київ • УНН

 • 843436 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Alibaba Group Holding Ltd продемонструвала свою генеративну модель штучного інтелекту (ШІ), на якій працює чат-бот ChatGPT – Tongyi Qianwen, і заявила, що її буде інтегровано в усі додатки компанії в найближче майбутнє. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ця технологія внесе значні зміни в те, як ми виробляємо, як ми працюємо та як живемо", - заявив генеральний директор Alibaba Деніел Чжан під час презентації ШІ і додав, що ця модель "є загальною картиною для того, щоб зробити ШІ більш популярним у майбутньому".

Деталі

Зазначається, що відкриття відбулося після запуску низки нових продуктів штучного інтелекту компанією SenseTime цього тижня, і супроводжувалося публікацією уряду проєкту правил, які описують, як слід керувати генеративними послугами ШІ.

Під час відзнятої демонстрації Tongyi Qianwen ("правда з тисячі запитань"), складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати. Як йдеться в заяві, спочатку модель ШІ інтегрують в DingTalk, додаток Alibaba для обміну повідомленнями на робочому місці, і його можна буде використовувати для підсумовування нотаток зустрічі, написання електронних листів і проєктів ділових пропозицій. Його також додадуть до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba.

У проєкті правил, опублікованому Управлінням кіберпростору Китаю, йдеться, що країна підтримує інновації та популяризацію технології, але створюваний контент повинен відповідати "основним соціалістичним цінностям", а також законам про безпеку даних і захист особистої інформації. Ті, хто порушує правила, можуть зіткнутися зі штрафом або кримінальним розслідуванням, додали у відомстві.

Повідомляється, що запропоновані правила, відкриті для громадського обговорення до 10 травня, з’явилися в той момент, коли уряди в усьому світі шукають, як найкраще регулювати генеративну технологію штучного інтелекту, яка викликала велику стурбованість щодо етичних наслідків, а також її впливу на національну безпеку, робочі місця та освіту.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, китайські технічні гіганти, зокрема Baidu, Alibaba та NetEase, змагаються між собою, представляючи інвестиційні плани, щоб конкурувати з чат-ботом OpenAI - ChatGPT, який набув популярності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38