Alibaba представив свою технологію ШІ: її планують впровадити в усіх додатках

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"Ця технологія внесе значні зміни в те, як ми виробляємо, як ми працюємо та як живемо", - заявив генеральний директор Alibaba Деніел Чжан під час презентації ШІ і додав, що ця модель "є загальною картиною для того, щоб зробити ШІ більш популярним у майбутньому".

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Зазначається, що відкриття відбулося після запуску низки нових продуктів штучного інтелекту компанією SenseTime цього тижня, і супроводжувалося публікацією уряду проєкту правил, які описують, як слід керувати генеративними послугами ШІ.

Під час відзнятої демонстрації Tongyi Qianwen ("правда з тисячі запитань"), складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати. Як йдеться в заяві, спочатку модель ШІ інтегрують в DingTalk, додаток Alibaba для обміну повідомленнями на робочому місці, і його можна буде використовувати для підсумовування нотаток зустрічі, написання електронних листів і проєктів ділових пропозицій. Його також додадуть до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba.

У проєкті правил, опублікованому Управлінням кіберпростору Китаю, йдеться, що країна підтримує інновації та популяризацію технології, але створюваний контент повинен відповідати "основним соціалістичним цінностям", а також законам про безпеку даних і захист особистої інформації. Ті, хто порушує правила, можуть зіткнутися зі штрафом або кримінальним розслідуванням, додали у відомстві.

Повідомляється, що запропоновані правила, відкриті для громадського обговорення до 10 травня, з’явилися в той момент, коли уряди в усьому світі шукають, як найкраще регулювати генеративну технологію штучного інтелекту, яка викликала велику стурбованість щодо етичних наслідків, а також її впливу на національну безпеку, робочі місця та освіту.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, китайські технічні гіганти, зокрема Baidu, Alibaba та NetEase, змагаються між собою, представляючи інвестиційні плани, щоб конкурувати з чат-ботом OpenAI - ChatGPT, який набув популярності.