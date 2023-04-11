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Alibaba представил свою технологию ИИ: ее планируют внедрить во всех приложениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Alibaba Group Holding Ltd продемонстрировала свою генеративную модель искусственного интеллекта (ИИ), на которой работает чат-бот ChatGPT – Tongyi Qianwen, и заявила, что она будет интегрирована во все приложения компании в ближайшее будущее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Эта технология внесет значительные изменения в то, как мы производим, как мы работаем и как живем", - заявил генеральный директор Alibaba Дэниел Чжан во время презентации ИИ и добавил, что эта модель "является общей картиной для того, чтобы сделать ИИ более популярным в будущем".

Детали

Отмечается, что открытие произошло после запуска ряда новых продуктов искусственного интеллекта компанией SenseTime на этой неделе, и сопровождалось публикацией правительства проекта правил, описывающих, как следует управлять генеративными услугами ИИ.

Во время отснятой демонстрации Tongyi Qianwen ("правда из тысячи вопросов"), составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей относительно того, какую косметику стоит приобрести. Как говорится в заявлении, сначала модель ИИ интегрируют в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями на рабочем месте, и его можно будет использовать для суммирования заметок встречи, написания электронных писем и проектов деловых предложений. Его также добавят к Tmall Genie, голосовому помощнику Alibaba.

В проекте правил, опубликованном Управлением киберпространства Китая, говорится, что страна поддерживает инновации и популяризацию технологии, но создаваемый контент должен соответствовать "основным социалистическим ценностям", а также законам о безопасности данных и защите личной информации. Те, кто нарушает правила, могут столкнуться со штрафом или уголовным расследованием, добавили в ведомстве.

Сообщается, что предложенные правила, открытые для общественного обсуждения до 10 мая, появились в тот момент, когда правительства во всем мире ищут, как лучше всего регулировать генеративную технологию искусственного интеллекта, которая вызвала большую обеспокоенность относительно этических последствий, а также ее влияния на национальную безопасность, рабочие места и образование.

Напомним

По данным СМИ, китайские технологические гиганты, включая Baidu, Alibaba и NetEase, соревнуются между собой, представляя инвестиционные планы, чтобы конкурировать с чат-ботом OpenAI - ChatGPT, который приобрел популярность.

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