Альянс має показати росії, що порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним - міністр оборони Нідерландів

Всі країни-члени НАТО повинні продемонструвати росії чітку відповідь щодо недопущення порушення повітряного простору Альянсу, як це трапилось в Латвії. Про це заяви міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю для Delfi, передає УНН.

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Я, безумовно, засуджую будь-які порушення повітряного простору НАТО, а також повітряного простору Латвії - заявив Брекельманс.

За його словами, це дуже небезпечні дії рф, які можуть призвести до ще більшої ескалації. Нідерландський міністр заявив, що інцидент з російським дроном у Латвії мають засудити це не лише Нідерланди, а й увесь альянс НАТО.

Ми, Нідерланди, вважаємо, що також дуже важливо показати Росії, що ми, НАТО, твердо стоїмо разом і не допускаємо жодних порушень нашого повітряного простору. (...) Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал і дуже чіткий сигнал Росії, що такі порушення є неприйнятними і НАТО діятиме у разі потреби - підкреслив Рубен Брекельманс.

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Доповнення

Міністр оборони Нідерландів пояснив, що стратегія росії полягає у маленьких кроках, якими вона "зондує" ситуацію, щоб розуміти, як далеко можна зайти.

Якщо ми говоримо про безпілотники, наприклад, прості дрони, то, звичайно, окремі держави-члени мають свої системи протиповітряної оборони - підкреслив нідерландський міністр

Водночас він визнав, що подекуди ситуація складніша, окремі держави потребують підтримки НАТО. Брекельманс переконаний, що Альянс повинен бути готовим надати цю підтримку.

І ми повинні постійно обговорювати з союзниками, чи достатньо у нас засобів для захисту нашого повітряного простору. (...) Тому що, як я вже сказав, меседж Росії має бути чітким: порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним - підсумовує міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Згодом керівництво Національних збройних сил країни визнало, що російський дрон, який зазнав аварії у Резекненському краї був безпілотником типу Shahed.