Альянс має показати росії, що порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним - міністр оборони Нідерландів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54420 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101685 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139754 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116064 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108390 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113406 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138466 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75102 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83580 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176693 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23076 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28320 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27058 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18634 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32455 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139754 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138466 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176693 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515527 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5585 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27058 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28320 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34830 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58937 перегляди
Актуальне
Альянс має показати росії, що порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним - міністр оборони Нідерландів

Альянс має показати росії, що порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним - міністр оборони Нідерландів

Київ • УНН

 • 14116 перегляди

Рубен Брекельманс засудив порушення повітряного простору НАТО російським дроном у Латвії. Він закликав Альянс продемонструвати єдність і готовність діяти у відповідь на такі провокації Росії.

Всі країни-члени НАТО повинні продемонструвати росії чітку відповідь щодо недопущення порушення повітряного простору Альянсу, як це трапилось в Латвії. Про це заяви міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю для Delfi, передає УНН.

Деталі

Я, безумовно, засуджую будь-які порушення повітряного простору НАТО, а також повітряного простору Латвії

- заявив Брекельманс. 

За його словами, це  дуже небезпечні дії рф, які можуть призвести до ще більшої ескалації. Нідерландський міністр заявив, що інцидент з російським дроном у Латвії мають засудити це не лише Нідерланди, а й увесь альянс НАТО.

Ми, Нідерланди, вважаємо, що також дуже важливо показати Росії, що ми, НАТО, твердо стоїмо разом і не допускаємо жодних порушень нашого повітряного простору. (...) Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал і дуже чіткий сигнал Росії, що такі порушення є неприйнятними і НАТО діятиме у разі потреби

- підкреслив Рубен Брекельманс.

Латвія викликала главу посольства рф через російський "шахед" на своїй території09.09.24, 20:39 • 16426 переглядiв

Доповнення

Міністр оборони Нідерландів пояснив, що стратегія росії полягає у маленьких кроках, якими вона "зондує" ситуацію, щоб розуміти, як далеко можна зайти. 

Якщо ми говоримо про безпілотники, наприклад, прості дрони, то, звичайно, окремі держави-члени мають свої системи протиповітряної оборони

- підкреслив нідерландський міністр

Водночас він визнав, що подекуди ситуація складніша, окремі держави потребують  підтримки НАТО. Брекельманс переконаний, що Альянс повинен бути готовим надати цю підтримку.

І ми повинні постійно обговорювати з союзниками, чи достатньо у нас засобів для захисту нашого повітряного простору. (...)  Тому що, як я вже сказав, меседж Росії має бути чітким: порушення повітряного простору НАТО є неприйнятним

- підсумовує міністр оборони Нідерландів. 

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Згодом керівництво Національних збройних сил країни визнало, що російський дрон, який зазнав аварії у Резекненському краї був безпілотником типу Shahed.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
latviiaЛатвія
natoNATO
niderlandyНідерланди

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24