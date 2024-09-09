Латвія викликала главу посольства рф через російський "шахед" на своїй території
Київ • УНН
МЗС Латвії висловило протест РФ через виявлення російського військового дрона "Шахед" на сході країни. Латвія вимагає пояснень щодо порушення повітряного простору і проводить розслідування інциденту.
У понеділок, 9 вересня, до МЗС Латвії викликали тимчасового повіреного у справах рф, через інцидент з російським безпілотником на сході країни. Про це йдеться в заяві латвійського міністерства, передає УНН.
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Главі російського посольства висловили "категоричний протест" у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотного літального апарату військового призначення рф типу "Шахед".
Тимчасового повіреного у справах росії попросили надати повне пояснення інциденту, в якому БПЛА незаконно порушив повітряний простір Латвії і був оснащений вибухівкою
Своєю чергою російський представник запевнив латвійську сторону, що поінформує про ситуацію своє Міністерство закордонних справ.
У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed 09.09.24, 17:34 • 26364 перегляди
Латвійська влада продовжує проводити поглиблене розслідування обставин інциденту. Латвія поінформувала дипломатичними каналами своїх союзників, керівництво НАТО і ЄС, а також колег з міністерств закордонних справ інших країн
Нагадаємо
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз.