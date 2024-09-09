Латвия вызвала главу посольства рф из-за российского «шахеда» на своей территории

В понедельник, 9 сентября, в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах рф, из-за инцидента с российским беспилотником на востоке страны. Об этом говорится в заявлении латвийского министерства, передает УНН.

Детали

Главе российского посольства выразили «категорический протест» в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения типа «Шахед».

Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой - говорится в заявлении МИД Латвии.

В свою очередь российский представитель заверил латвийскую сторону, что проинформирует о ситуации свое Министерство иностранных дел.

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed

Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран - подытожили в латвийском МИДе.

Напомним,

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас.