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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия вызвала главу посольства рф из-за российского «шахеда» на своей территории

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 17:39  •  5745 просмотра

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МИД Латвии выразил протест РФ из-за обнаружения российского военного дрона «Шахед» на востоке страны. Латвия требует объяснений относительно нарушения воздушного пространства и проводит расследование инцидента.

В понедельник, 9 сентября, в МИД Латвии вызвали  временного поверенного в делах рф, из-за инцидента с российским беспилотником на востоке страны. Об этом говорится в заявлении латвийского министерства, передает УНН.

Детали

Главе российского посольства выразили «категорический протест» в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения типа «Шахед».

Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой

- говорится в заявлении МИД Латвии. 

В свою очередь российский представитель заверил латвийскую сторону, что проинформирует о ситуации свое Министерство иностранных дел.

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed 9 сентября 2024, 14:34 • 22359 просмотров

Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран

- подытожили в латвийском МИДе.

Напомним,

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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