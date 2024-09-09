В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed
Киев • УНН
В Латвии упал российский беспилотник типа Shahed со взрывчаткой. Власти заявляют, что это не эскалация против Латвии, а дрон был направлен на Украину. Латвия усиливает противовоздушную оборону на восточной границе.
Российский дрон, потерпевший крушение в Резекненском крае Латвии 7 сентября, был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило руководство Национальных вооруженных сил страны, пишет Delfi, передает УНН.
Детали
Отмечается, что беспилотник был деактивирован, и сейчас проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.
Как заявило руководство Национальных вооруженных сил страны, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.
На протяжении всего инцидента латвийские силы обороны следили за ситуацией и сотрудничали с партнерами из НАТО.
Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.
Министр добавил, что летательные аппараты, которые летят низко, создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.
Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины.
Между тем в самоуправлении Резекненского края агентству LETA заявили, что российский военный дрон, потерпевший крушение в субботу, 7 сентября, упал далеко от каких-либо населенных пунктов, сообщили в пресс-службе.
Как сообщил агентству LETA председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц, беспилотник упал в поле на расстоянии от населенных пунктов.
Контекст
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.
Кроме того, группа российских ударных БПЛА нарушала воздушное пространство Румынии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас.