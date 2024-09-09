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У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed

Київ • УНН

 • 26364 перегляди

У Латвії впав російський безпілотник типу Shahed з вибухівкою. Влада заявляє, що це не ескалація проти Латвії, а дрон був спрямований на Україну. Латвія посилює протиповітряну оборону на східному кордоні.

Російський дрон, який зазнав аварії у Резекненському краї Латвії  7 вересня, був начиненим вибухівкою безпілотником типу Shahed, повідомило керівництво Національних збройних сил країни, пише Delfi, передає УНН

Деталі

Зазначається, що безпілотник був деактивований, і наразі проводиться його ретельний аналіз. Після аналізу можна буде також встановити, чи використані в конструкції дрона західні деталі.

Як заявило керівництво Національних збройних сил країни, за отриманою досі інформацією, появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії, і метою дрона була не Латвія. 

Протягом усього інциденту латвійські сили оборони стежили за ситуацією і співпрацювали з партнерами з НАТО.

Міністр оборони Андріс Спрудс на пресконференції заявив, що Латвія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на збитий російський безпілотник у Резекненському краї.

Міністр додав, що літальні апарати, які летять низько, створюють проблему, тому що їх складно помітити і збити.

Спрудс сказав, що дрон був спрямований проти України.

Тим часом у самоврядуванні Резекненського краю агентству LETA заявили, що російський військовий дрон, який зазнав аварії в суботу, 7 вересня, впав далеко від будь-яких населених пунктів, повідомили в пресслужбі.

Як повідомив агентству LETA голова Резекненської крайової думи Монвід Шварц, безпілотник упав у полі на відстані від населених пунктів.

Як повідомило видання Reuters, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана в неділю засудив ці інциденти як "безвідповідальні та потенційно небезпечні", водночас заявивши, що немає ознак навмисного нападу на країни-члени альянсу.

Контекст 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.

Окрім того, група російських ударних БпЛА порушувала повітряний простір Румунії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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