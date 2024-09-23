Альянс должен показать России, что нарушение воздушного пространства НАТО неприемлемо - министр обороны Нидерландов

Все страны-члены НАТО должны продемонстрировать России четкий ответ по недопущению нарушения воздушного пространства Альянса, как это случилось в Латвии. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью для Delfi, передает УНН.

Детали

По его словам, это очень опасные действия рф, которые могут привести к еще большей эскалации. Нидерландский министр заявил, что инцидент с российским дроном в Латвии должны осудить не только Нидерланды, но и весь альянс НАТО.

Мы, Нидерланды, считаем, что также очень важно показать России, что мы, НАТО, твердо стоим вместе и не допускаем никаких нарушений нашего воздушного пространства. (...) Мы должны послать очень четкий сигнал и очень четкий сигнал России, что такие нарушения неприемлемы и НАТО будет действовать в случае необходимости

Латвия вызвала главу посольства рф из-за российского «шахеда» на своей территории

Дополнение

Министр обороны Нидерландов объяснил, что стратегия России заключается в маленьких шагах, которыми она «зондирует» ситуацию, чтобы понимать, как далеко можно зайти.

Если мы говорим о беспилотниках, например, простые дроны, то, конечно, отдельные государства-члены имеют свои системы противовоздушной обороны

В то же время он признал, что кое-где ситуация сложнее, отдельные государства нуждаются в поддержке НАТО. Брекельманс убежден, что Альянс должен быть готов оказать эту поддержку.

И мы должны постоянно обсуждать с союзниками, достаточно ли у нас средств для защиты нашего воздушного пространства. (...) Потому что, как я уже сказал, месседж России должен быть четким: нарушение воздушного пространства НАТО неприемлемо