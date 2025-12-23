$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 6268 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 11453 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 21035 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 18604 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24113 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15468 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16895 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22420 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38039 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти після арешту на пропалестинському протесті у Британії

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Шведську активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти під заставу після арешту на пропалестинському протесті в Лондоні. Її затримали за плакат на підтримку Palestine Action, яку британський уряд вважає терористичною організацією.

Активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти після арешту на пропалестинському протесті у Британії

Шведську активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти під заставу після арешту на пропалестинському протесті у Великій Британії. Про це пише Reuters, передає УНН

Шведська активістка Грета Тунберг була звільнена з-під варти після того, як у вівторок її заарештували в Лондоні під час пропалестинської акції протесту 

- пише видання. 

Зазначається, що британська кампанія "В'язні за Палестину" заявила, що Тунберг була заарештована за законом про тероризм за те, що тримала плакат з написом "Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду". Британський уряд заборонив Palestine Action як терористичну організацію.

Поліція Лондона повідомила, що Тунберг була звільнена під заставу до березня.

Раніше поліція повідомила, що ще двоє людей були заарештовані за те, що облили будівлю червоною фарбою.  

Організація Prisoners for Palestine, яка підтримує деяких затриманих активістів, що оголосили голодування, заявила, що будівля стала мішенню, оскільки в ній розташовувалася страхова компанія, яка, за їхніми словами, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

Нагадаємо 

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 171 учасник так званої "Глобальної флотилії Сумуд", серед яких була й екологічна активістка Грета Тунберг, депортовані до Греції та Словаччини.

Павло Башинський

Новини Світу
Ізраїль
Ґрета Тунберг
Велика Британія
Греція
Словаччина
Лондон