Активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти після арешту на пропалестинському протесті у Британії
Київ • УНН
Шведську активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти під заставу після арешту на пропалестинському протесті в Лондоні. Її затримали за плакат на підтримку Palestine Action, яку британський уряд вважає терористичною організацією.
Шведську активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти під заставу після арешту на пропалестинському протесті у Великій Британії. Про це пише Reuters, передає УНН.
Шведська активістка Грета Тунберг була звільнена з-під варти після того, як у вівторок її заарештували в Лондоні під час пропалестинської акції протесту
Зазначається, що британська кампанія "В'язні за Палестину" заявила, що Тунберг була заарештована за законом про тероризм за те, що тримала плакат з написом "Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду". Британський уряд заборонив Palestine Action як терористичну організацію.
Поліція Лондона повідомила, що Тунберг була звільнена під заставу до березня.
Раніше поліція повідомила, що ще двоє людей були заарештовані за те, що облили будівлю червоною фарбою.
Організація Prisoners for Palestine, яка підтримує деяких затриманих активістів, що оголосили голодування, заявила, що будівля стала мішенню, оскільки в ній розташовувалася страхова компанія, яка, за їхніми словами, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 171 учасник так званої "Глобальної флотилії Сумуд", серед яких була й екологічна активістка Грета Тунберг, депортовані до Греції та Словаччини.