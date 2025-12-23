$42.150.10
15:52 • 3876 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 6850 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 11861 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21415 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 18855 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24344 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15546 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16930 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22455 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38076 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Эксклюзивы
Активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи после ареста на пропалестинском протесте в Британии

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Шведскую активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи под залог после ареста на пропалестинском протесте в Лондоне. Ее задержали за плакат в поддержку Palestine Action, которую британское правительство считает террористической организацией.

Активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи после ареста на пропалестинском протесте в Британии

Шведская активистка Грета Тунберг была освобождена из-под стражи под залог после ареста на пропалестинском протесте в Великобритании. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Шведская активистка Грета Тунберг была освобождена из-под стражи после того, как во вторник ее арестовали в Лондоне во время пропалестинской акции протеста 

- пишет издание. 

Отмечается, что британская кампания "Заключенные за Палестину" заявила, что Тунберг была арестована по закону о терроризме за то, что держала плакат с надписью "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида". Британское правительство запретило Palestine Action как террористическую организацию.

Полиция Лондона сообщила, что Тунберг была освобождена под залог до марта.

Ранее полиция сообщила, что еще два человека были арестованы за то, что облили здание красной краской.  

Организация Prisoners for Palestine, которая поддерживает некоторых задержанных активистов, объявивших голодовку, заявила, что здание стало мишенью, поскольку в нем располагалась страховая компания, которая, по их словам, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.

Напомним 

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 171 участник так называемой "Глобальной флотилии Сумуд", среди которых была и экологическая активистка Грета Тунберг, депортированы в Грецию и Словакию.

Павел Башинский

