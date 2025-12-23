Активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи после ареста на пропалестинском протесте в Британии
Киев • УНН
Шведскую активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи под залог после ареста на пропалестинском протесте в Лондоне. Ее задержали за плакат в поддержку Palestine Action, которую британское правительство считает террористической организацией.
Шведская активистка Грета Тунберг была освобождена из-под стражи под залог после ареста на пропалестинском протесте в Великобритании. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Шведская активистка Грета Тунберг была освобождена из-под стражи после того, как во вторник ее арестовали в Лондоне во время пропалестинской акции протеста
Отмечается, что британская кампания "Заключенные за Палестину" заявила, что Тунберг была арестована по закону о терроризме за то, что держала плакат с надписью "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида". Британское правительство запретило Palestine Action как террористическую организацию.
Полиция Лондона сообщила, что Тунберг была освобождена под залог до марта.
Ранее полиция сообщила, что еще два человека были арестованы за то, что облили здание красной краской.
Организация Prisoners for Palestine, которая поддерживает некоторых задержанных активистов, объявивших голодовку, заявила, что здание стало мишенью, поскольку в нем располагалась страховая компания, которая, по их словам, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.
Напомним
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 171 участник так называемой "Глобальной флотилии Сумуд", среди которых была и экологическая активистка Грета Тунберг, депортированы в Грецию и Словакию.